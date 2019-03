Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern, koja je širom svjeta izazvala oduševljenje podrškom i solidarnošću s muslimanima nakon nedavnog terorističkog napada na dvije džamije u Christchurcu, izjavila je kako nije očekivala da će nošenje marame izazvati toliki osjećaj sigurnosti kod muslimana.

Foto: Reuters

Ardern je gostovala u programu "The Project" koji emituje australska televizija Ten Network, a tom prilikom joj je postavljeno pitanje u vezi s njenim nošenjem marame prilikom posjete muslimanskoj zajednici u Christchurchu.



"Nisam puno razmišljala o tome. Jednostavno sam smatrala da je to ispravno", objasnila je Ardern.



Dodala je kako svjesna da je njeno nošenje marame ulilo sigurnost kod muslimanske zajednice, koja je u tim momentima bila šokirana terorističkim napadom.



"Nisam očekivala da će moje nošenje marame ljudima dati takav osjećaj sigurnosti", kazala je Ardern.



Naglasila je također kako je muslimanima Novog Zelanda potrebna solidarnost.



"Moja obaveza je da ljudima omogućim da se osjećaju sigurno. Duboko pogađa to kada se ljudi ne osjećaju sigurnim. Stoga je moja odgovornst da ponovo uspostavim taj osjećaj sigurnosti", objasnila je predsjednica Vlade Novog Zelanda.



Najmanje 50 muslimana ubijeno je u dva teroristicka napada tokom džuma-namaza na džamije Noor i Linwood u gradu Christchurcu.



Premijerka Ardern je ubrzo nakon toga napad okarakterisala kao teroristički akt, te uputila snažnu poruku solidarnosti s muslimanima Novog Zelanda. Ubrzo nakon toga posjetila je muslimansku zajednicu u tom gradu.



Ardern je sedam dana kasnije prisustvovala i klanjanju džuma-namaza u parku Hagley u Christchurchu.



U kratkom obraćanju prije džuma-namaza Ardern je citirala hadis poslanika Muhammeda a.s. u kojem je poručila da su svi vjernici kao jedno tijelo.



"Poslanik Muhammed je rekao: 'Vjernici jedni drugima ukazuju poštovanje, samilost i simpatije i oni su kao jedno tijelo. Ako jedan dio tijela boluje i drugi dijelovi mu se pridruže u bolu'. Novi Zeland je s vama. U žalosti, mi smo jedno", poručila je Ardern.





(AA)