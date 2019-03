Na hiljade ljudi okupilo se u Alžiru u utorak pozivajući predsjednika Abdelaziza Boutefliku da podnese ostavku, pojačavajući pritisak u višesedmičnim protestima koji su zaprijetili svrgavanjem predsjednika i ostarjele državne elite koja ga drži na vlasti duže od 20 godina.

Bouteflika, među veteranima rata za nezavisnost od Francuske iz perioda 1954.-1962. godine koji su nastavili da dominiraju Alžirom, popustio je pred protestima poništavajući odluku da zatraži još jedan mandat na izborima zakazanim za april.



Boutteflika nije, međutim, objavio u ovom mjesecu da napušta čelo države i kazao je da će ostati na vlasti do usvajanja novog ustava, što mu praktično produžuje trenutni mandat.



Taj potez nije udovoljio stotinama hiljada Alžiraca koji su izašli na ulice prije skoro pet sedmica kako bi zatražili Bouteflikinu ostavku.



- Sistem mora otići. Nema svrhe u njemu ako mu se opiremo - izjavio je Belkacem Abidi (25), jedan od oko 6.000 demonstranata, većinom studenata, koji su se okupili u centru Alžira u utorak.



Čak i u slučaju da Bouteflika bude zbačen s vlasti, Alžirci bi se neko vrijeme mogli uočiti s neizvjesnošću prije nego što se izabere novi predsjednik u golemoj zemlji sjeverne Afrike, velikom proizvođaču nafte i plina.



Jedan od najbitnijih faktora je pozicija moćne alžirske vojske, koja bi mogla djelovati kao ključni akter, kako je to činila u proteklim decenijama. Do sada se generalštab distancirao od Bouteflike i hvalio je demonstrante.



Svaka direktna akcija da se pomogne Alžircima u njegovom svrgavanju mogla bi se protumačiti kao vojni udar institucije koja manipulira politikom iza scene.



Neki bitni partneri kao što su članovi njegove vladajuće stranke i tajkuni, okrenuli su leđa Boutefliki, produbljujući izolaciju 82-godišnjeg čelnika koji je rijetko viđan u javnosti otkako je pretrpio moždani udar u 2013.



- Optimista sam da će ovaj pritisak mirno promjeniti stvari - izjavio je arhitekta Noureddine Bahi (52), prenosi Reuters.





