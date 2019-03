Britanski parlamentarci izglasali su u ponedjeljak navečer preuzimanje kontrole u Donjem domu parlamenta nad britanskim izlaskom iz Evropske unije, u potezu bez presedana kojim žele doći do većine za bilo koju opciju izlaska Britanije iz članstva u EU.

Riječ je o potezu bez presedana, čiji je cilj da se pronađe većina za bilo koju opciju za Brexit, navodi BBC.



Zastupnici bi mogli da glasaju o sedam različitih opcija, koje uključuju održavanje novog referenduma, izlazak iz EU bez dogovora ili dogovor poput onog koji ima Norveška, a koji bi Britaniji dao pristup jedinstvenom tržištu EU i zoni slobodne trgovine, prenosi CNN.



Jedna od alternativnih opcija mogla bi da bude odustajanje od Brexita, navodi AP.



Glasanje u kojemu je 329 zastupnika bilo 'za', a 302 'protiv' amandmana koji su podržali zastupnici iz različitih stranaka, vlada premijerke Therese May doživjela je poraz. Trojica ministara, Richard Harrington, Alistair Burt i Steve Brine, izišla su iz vlade želeći glasati za ovaj prijedlog.



Theresa May je pokušala spriječiti poraz nudeći parlamentarcima seriju glasanja o alternativama Brexita, koje bi organizirala vlada, no zastupnici su to odbili.



Vlada pozvala na realizam nakon što je parlament preuzeo kontrolu nad Brexitom



Britanska vlada u ponedjeljak kasno navečer pozvala je na realizam nakon što je parlament preuzeo kontrolu nad Brexitom.



"Razočaravajuće je vidjeti da je ovaj amandman prošao", kazao je glasnogovornik Odjela vlade za izlazak iz Evropske unije, prenosi Reuters.



"Iako je sada na parlamentu odrediti sljedeće korake u odnosu na ovaj amandman, vlada će i dalje zahtijevati realizam - sve razmatrane opcije moraju biti izvedive u pregovorima s EU", kazao je glasnogovornik, dodavši da "parlament mora računati na to koliko će ovi pregovori trajati, a ako traže veće odlaganje to će podrazumijevati održavanje izbora za evropski parlament".

