Evropska unija saopćila je u ponedjeljak da je dovršila pripreme za eventualno haotični scenarij po kome bi Britanija napustila blok bez sporazuma o Brexitu, ali da se razgovori oko upravljanja irskom granicom nastavljaju.

Foto: 24sata.info

U jeku sumnji oko toga da li će Britanija podržati sporazum o odlasku do petka, EU je saopćila da je datum napuštanja bez sporazuma o Brexitu sada "sve vjerovatniji".



Evropska komisija navodi u današnjem saopćenju da će to "očigledno izazvati ozbiljne opstrukcije za građane i firme" i naglašava da će Britanija napustiti EU "bez ikakvih prelaznih aranžmana".



Komisija je saopćila da je objavila 90 obavijesti o pripravnosti za građane i firme i da je podnijela 19 prijedloga novih zakona.



Preostalih 27 članica EU angažovalo je na stotine službenika kako bi provodili dodatne granične i carinske provjere, prenosi Associated Press.

(FENA)