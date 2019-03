Britanska premijerka Theresa May suočena je s povećanim pritiskom svoje stranke da podnese ostavku ili da odredi datum za ostavku, u cilju osiguravanja podrške za svoj plan Brexita.

Britanski mediji prenose u nedjelju kako visoki dužnosnici Konzervativne stranke pozivaju May da prizna svoju oslabljenu političku poziciju i podnese ostavku.



Iz Downing Streeta nema nagovještaja da je ostavka blizu, javlja AP.



Neki britanski mediji prenose da su se ministri u britanskoj Vladi otvoreno pobunili protiv premijerke May i traže njezino smjenjivanje, a pregovore o Brexitu završio bi privremeni premijer.



Tako Telegraph piše da ministri žele time spasiti Brexit i spriječiti da parlament preuzme kontrolu nad ovim procesom, prenosi Tanjug.



Prema navodima Sundey Timesa, najmanje šest ministara želi da njezin zamjenik David Lidington preuzme mjesto predsjednika Vlade do izbora.



List navodi da će se ministri suočiti s premijerkom u ponedjeljak na sjednici Vlade te da će zaprijetiti masovnom ostavkom ukoliko se ona ne povuče, prenosi Bloomberg.



Osim Lidingtona, podršku članova kabineta imaju i aktualni šef diplomacije Jeremy Hunt, kako navode britanski mediji, te ministar ekologije Michael Gove.



Britanskog ministra financija Philipa Hammonda Sky je upitao o navodima prema kojima dio ministara u vladi planira smijeniti May.



-Ne. Mislim da se ne radi o tome. Promjena premijera nam ne bi pomogla. Govoriti o promjeni igrača na palubi, iskreno, ugađanje je samome sebi u ovom trenutku - odgovorio je Hammond, prenosi Al Jazeera Balkans.



Također je rekao kako su netočni navodi da želi da premijerkin de facto zamjenik David Lidington postane prijelazni premijer.



-Realističan sam, možda nećemo uspjeti pridobiti većinu za premijerkin sporazum te će u tom slučaju parlament morati odlučiti ne samo protiv čega je, nego za što se zalaže - rekao je Hammond.



Kazao je kako Velika Britanija mora pronaći način za uređeno napuštanje Europske unije, a ne pokušavati smijeniti premijerku Theresu May.



Upitan o drugim mogućnostima u vezi Brexita, Hammond je odgovorio kako nije siguran da postoji većina u parlamentu za raspisivanje drugog referenduma, ali da je to koherentan prijedlog.



-Jasno je da će u idućih nekoliko dana Zastupnički dom imati priliku, ako ne usvoje premijerkin sporazum, da probaju skupiti većinu za drugi prijedlog - ustvrdio je ministar finansija.

