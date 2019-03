U parku Hagley u novozelandskom Christchurchu, organiziran je program sjećanja na žrtve terorističkog napada na dvije džamije izvedenom u tom gradu 15. marta.

Foto: Reuters

Programu sjećanja na žrtve napada na džamije Al-Noor i Linwood prisustvovalo je nekoliko hiljada ljudi različitih etničkih zajednica i vjerskih uvjerenja.



Zvaničnici vjeruju kako je programu, koji je u parku Hagley počeo u poslijepodnevnim, a završio u večernjim satima po lokalnom vremenu, prisustvovalo oko 40.000 ljudi.



U okviru programa su održana obraćanja, pročitana imena 50 stradalih i upućene molitve za njih.



U napadu je ranjen i Mustafa Boztas, koji je kazao kako je lijepo vidjeti da su se građani okupili kako bi pružili podršku i pokazali zajedništvo.



Boztas je ranjen u napadu na džamiju Al-Noor. Kazao je kako se nada da će uskoro opet moći hodati.



Okirano Tilaia, predstavnik Srednje škole Cashmere, čija su dva učenika stradala u napadu, citirao je američkog aktivistu i borca za ljudska prava Martina Luthera Kinga, koji je rekao: ”Tama ne može otjerati tamu, samo svjetlo to može. Mržnja ne može otjerati mržnju, samo ljubav to može.“



Širom Novog Zelanda organizirani su programi sjećanja na žrtve terorističkih napada na džamije Al-Noor i Linwood.



Podsjećamo, ezan (poziv) za džuma-namaz, emitovan je putem javnih emitera, nakon čega su održane dvije minute šutnje. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern, stavivši crnu maramu na glavu i prisustvom džuma-namazu u parku Hagley, odala je počast stradalima.



Ardern je prije samog namaza (molitve) govor počela hadisom, odnosno riječima poslanika Muhammeda a.s.



”Poslanik Muhammed je rekao: ‘Vjernici jedni drugima ukazuju poštovanje, samilost i simpatije i oni su kao jedno tijelo. Ako jedan dio tijela boluje i drugi dijelovi mu se pridruže u bolu.’ Novi Zeland je s vama. U žalosti, mi smo jedno”, rekla je tada Ardern.



Džamije Al-Noor i Linwood koje su bile mete terorističkih napada, nakon sigurnosnih provjera, jučer su otvorene za posjete. Ipak, nije poznato kada će biti otvorene za molitvu.





(AA)