Veliki broj Britanaca maršira centrom Londona tražeći novi referendum o Brexitu, u vrijeme dok parlament traži izlaz iz slijepe ulice u koju je zapao razvod Velike Britanije od Evropske unije.

Foto: Getty

Do demonstracija dolazi nakon što je EU pristao na odgodu izlaska Britanije iz Unije.



Očekuje se da će se okupiti više od milion ljudi koji će tražiti drugi referendum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, nakon što je sličan skup privukao prema procjenama 700.000 ljudi, prenosi Al Jazeera Balkans.



Organizatori od podneva koračaju od ulice Park Lane do Trga parlamenta, a nakon toga će se okupiti ispred Parlamenta.



Očekuje se kako će u povorci biti i londonski gradonačelnik Sadiq Khan iz opozicione Laburističke stranke i liderka Škotske nacionalne stranke Nicola Sturgeon.



- Koračat ću s ljudima iz svih kutaka naše države kako bi izrazili zahtjev da britanski narod odluči o Brexitu - rekao je Khan.



Sturgeon, premijerka Škotske, rekla je kako je ponosna što će govoriti u povorci.



Premijerka Velike Britanije Theresa May u više je navrata odbacila pozive na drugi referendum uprkos tome što se Parlament do sada nije složio o dogovoru o izlasku iz Evropske unije.



Čelnici EU-a i May ove sedmice dogovorili su se o odgodi Brexita, te uklonili mogućnost da Velika Britanija napusti blok 29. marta.



U subotu ujutro broj potpisnika peticije kojom se poziva britansku Vladu da povuče Članak 50 o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije narastao je na više od četiri miliona.





(FENA)