Na konferenciji Austrijske biskupske konferencije jedna od tema bila je i zabrana mise na Bleiburgu.

arhiv / 24sata.info

Predsjednik Austrijske biskupske konferencije Christoph Schönborn potvrdio je da su se vodili razgovori s Hrvatskom biskupskom konferencijom.



"Nadbiskup Puljić mi je pisao, dugo smo telefonirali. Podsjetio sam ga da je Klagenfurtska biskupija nadležna za to pitanje, nije Biskupska konferencija nadležna. O komemoraciji postoji odluka Hrvatskog sabora i HBK. No Biskupija u Austriji je nadležna za jedno pitanje, a to je održavanje mise. Normalno je da jedna biskupija pita drugu za održavanje mise. Odluka je bila negativna. Biskupija ne može zabraniti ljudima da dođu tamo, ovo se odnosi samo na misu", rekao je.



Dao je i sugestiju hrvatskim biskupima i saboru.



"Mi imamo sugestiju koju bih volio prenijeti Hrvatskom saboru i HBK-u. Bleiburg je bolno razdoblje u povijesti Hrvatske s puno tisuća mrtvih, ali istovremeno je povijest kompleksna. Ja sam porijeklom iz Češke, mi smo progonjeni i tek nakon 80 godina o tome možemo iskreno razgovarati, mi Česi koji smo protjerani i Nijemci. Možemo razgovarati s HBK-om uz komisiju povjesničara. To nam treba za daljnje korake", kazao je Schönborn.



Dodao je kako se u Austriji gleda na Bleiburg kao na fašistički skup.



"U Austriji je to fašistički skup, u Hrvatskoj povijest predaka"



"U Austriji se kaže da je riječ o fašističkom okupljanju, a u Hrvatskoj je to povijest predaka. Ja bih doista preporučio, to je molba, HBK-u i saboru, dajte da pokušamo zajedno obraditi tu kompleksnu povijest, to je jako važan proces koji će spriječiti da se ta tema instrumentalizira od strane raznih skupina. To ne želimo", poručio je predsjednik Austrijske biskupske konferencije.

(Index)