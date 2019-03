Britanija se kreće ka scenariju odlaska iz EU bez sporazuma ukoliko britanski parlament treći put bude glasa protiv predloga britanske premijerke Therese May, izjavio je danas predsjednik Francuske Emmanuel Macron.

Foto: Agencije

On je rekao da je spreman za kratko, tehničko odlaganje Brexita, prenio je Reuters.



"Moramo biti jasni prema sebi i našim britanskim prijateljima i našem narodu. Prvo smo pregovarali o sporazumu dvije godine. O njemu se ne može ponovo pregovarati. Drugo, ukoliko dođe do još jednog negativnog glasanja u Britaniji, idemo ka situaciji da neće biti dogovora. Svi to znaju", rekao je Macron dolazeći na samit evropskih lidera u Briselu.

(NN)