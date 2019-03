Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u četvrtak da će raditi "do posljednjeg trena" kako bi osigurala da Velika Britanija ne napusti Evropsku uniju bez sporazuma.

Angela Merkel / 24sata.info

Merkel se obratila njemačkim poslanicima uoči današnjeg samita EU na kome će Britanija zatražiti odgodu svog odlaska s 29. marta na 30. juni. Prvobitno je bilo planirano da Britanija napusti blok naredne sedmice, sa ili bez sporazuma.



Merkel je kazala da je Njemačka primijenila "najbitnije vanredne mjere" kako bi spriječila Brexit bez sporazuma.



- Mi ćemo, uprkos tim mjerama, raditi do posljednjeg trena - i ponavljam - do posljednjeg trena - da to vanredno planiranje ne stupi na snagu. Učinit ćemo sve što je u našoj moći u preostalih nekoliko dana da ostvarimo primjereno zajedničko rješenje - izjavila je Merkel njemačkim poslanicima, prenosi Associated Press.





(FENA)