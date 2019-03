Američki državni sekretar Mike Pompeo u srijedu je ponovio poziv za rješavanjem spora između Katara i četiri druge arapske zemlje, od kojih su svi američki partneri na Bliskom istoku.

Foto: 24sata.info

Tokom posjete Kuvajtu, kada je pokušao da posreduje u okončanju krize, Pompeo je izjavio da je spor koji potresa Zalivsko vijeće za saradnju već dvije godine, omeo napore na borbi protiv regionalnih prijetnji kao što su Iran, Islamska država i ostale terorističke grupe.



- To nije u najboljem interesu regije, to nije u najboljem interesu svijeta. Potrebno je da zalivske zemlje zajednički rade u suočavanju sa složenim izazovima koji su pred njima - izjavio je Pompeo novinarima na zajedničkoj konferenciji za novinare s kuvajtskim ministrom vanjskih poslova.



Pompeo je pozdravio posredničke napore kuvajtskog emira u tom sporu, i kazao je da će Sjedinjene Države učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi pomogle.



- Radimo na pomaganju tim zemljama da pronađu zajednički teren. Svi smo suočeni s istim prijetnjama, prijetnjom iz al-Qaide i Islamske države, prijetnjom iz Islamske Republike Iran. Radimo na nalaženju puta za rješenje tog jaza među zalivskim zemljama - kazao je.



Bahrein, Egipta, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati pokrenuli su bojkot Katara u junu 2017. godine navodeći da Katar finansira ekstremističke grupe i da je previše blag prema Iranu.



Katar dugo negira da finansira ekstremiste, ali Doha dijeli golemo prekomorsko naftno polje s Iranom koje omogućuje njenim građanima jedan od najviših prihoda po glavi stanovnika u svijetu. Katar je obnovio diplomatske odnose s Iraom nakon izbijanja krize, što se smatra korakom nazad za Saudijsku Arabiju, koja je najveći regionalni suparnik šiitskog Irana.



Sličan spor s Dohom izbio je u 2014., ali su ovaj put pozicije arapskih zemalja prema Kataru još oštrije.



Pompeo je u Kuvajtu u prvoj stanici svoje bliskoistočne turneje tokom koje će također obići Izrael i Liban, prenosi Associated Press.

(FENA)