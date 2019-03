Uhapšen je napadač koji je jutros u tramvaju u holandskom gradu Utrechtu otvorio vatru te ubio troje i ranio pet osoba.

Tri su osobe poginule, a pet ih je povrijeđeno u pucnjavi u Utrechtu kada je napadač oko 10.45 otvorio vatru u tramvaju.

Šef holandske policije na konferenciji za novinare je potvrdio da je 37-godišnji Gökmen Tanis uhapšen.

Na konferenciji za novinare je objavljeno da je napadač uhapšen. Gradonačelnik Utrechta Jan Van Zanen kazao je da je hapšenje bio prioritet. Državni odvjetnik je na konferenciji za novinare kazao da je policija izvršila racije na nekoliko mjesta koja su se dovodila u vezu s osumnjičenikom, prenosi Dnevnik.hr



"Pretpostavljamo da se radi o terorističkom napadu. Vjerovatno je jedan napadač, no moglo bi ih biti i više", kazao je van Zanen.







Utrecht je četvrti najveći grad u Holandiji i ima oko 340.000 stanovnika. Nivo kriminala je nizak, a ubistva oružjem su rijetka i to je slučaj za veći dio zemlje.



Da se možda radi o terorističkom napadu, potvrdio je i holandski koordinator za borbu protiv terorizma Pieter-Jaap Aalbersberg.

"Puno toga je još uvijek nepoznato, lokalne vlasti rade na utvrđivanju svih činjenica", kazao je i dodao kako je bilo pucnjave na "nekoliko lokacija", no nije precizirao koje su to lokacije.



Lokalni poduzetnik izjavio je turskom BBC-u da se osumnjičeni prethodno borio u Čečeniji. Također, kako je naveo, 37-godišnji Gökmen Tanis je povezan s džihadističkim grupama, uključujući i one iz Islamske države. "Hapšen je zbog veza s Islamskom državom, a kasnije je pušten", kazao je poduzetnik. Navodno ga je i bivša djevojka prijavila za silovanje.



Turska državna novinska agencija Anadolu javlja da je motiv napadača bio "porodične prirode". Iz agencije javljaju da je napadač pucao u svojeg rođaka zbog "porodičnih razloga", a kasnije je pucao i na druge koji su reagirali.



Lokalni medij RTV Utrecht javlja da je osumnjičeni imao dugu historiju sukoba s policijom zbog brojnih kaznenih djela, uključujući pucnjavu 2013. godine. Glasnogovornik policije Joost Lanshage odbio je komentirati ove navode.



Nivo prijetnje od daljnjih napada privremeno je podignut na najvišu tačku na području Utrechta. Univerzitet u tom gradu je zatvoren, vozovi ne dolaze na željezničku stanicur, a džamije su zatvorene zbog sigurnosnih razloga.



Prema objavljenim podacima, malo prije napada je prijavljena krađa automobila Renault Clio. Crveni Clio je pronađen u blizini mjesta na kojem se dogodila pucnjava. Vjeruje se da je napadač koristio automobil kako bi pobjegao s mjesta napada.



Građani su tokom dana u više navrata pozvani da ostanu na sigurnom, a učenici u školama. Ulice su blokirane. Oni koji su se zatekli na ulicama nakon pucnjave su evakuirani.

Holandski kralj Willem-Alexander i kraljica Maxima priopćili su da su tužni zbog napada.



"Duboko suosjećamo sa žrtvama i njihovim porodicama. Nasilje poput ovoga potpuno je neprihvatljivo za društvo u kojemu trebaju vladati sloboda i tolerancija. Zahvalni smo službama koje su na terenu i pomažu onima koje je napad pogodio", piše u priopćenju.

