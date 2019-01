Evropska unija otvorena je za mogućnost "ambicioznijeg" dogovora o Brexitu nego što je bio prijašnji, koji je britanski parlament odbio, rekao je glavni pregovarač EU-a Michel Barnier.

Težak parlamentarni poraz dogovora premijerke Therese May prisilio ju je na potragu za novim prihvatljivijim alternativnim prijedlozima kod drugih stranaka. Također se povećao rizik da će Britanija napustiti EU 29. marta bez ikakvog dogovora da ublaži izlazak.



May je očekivala da će nakon Brexita slijediti sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini za dobra i usluge iz EU-a kao dio potpuno neovisne britanske trgovinske politike.



Parlamentarna opozicija u Britaniji, laburisti, žele da Britanija ostane u carinskoj zoni s EU-om, što bi to isključilo, a ostali žele da Britanija ostane još bliža s EU-om ostajući u jedinstvenom tržištu, poput dogovora koji EU ima s Norveškom.



"Ako Britanci kažu da žele ambiciozniji odnos, mi smo otvoreni za razgovor", rekao je Barnier novinarima u Lisabonu tokom posjete Portugalu i njegovom premijeru Antoniju Costi, prenosi Reuters.



Barnier se ne nada da dogovor postignut tokom dvije godine na temeljima koje je prvotno htjela May može dovesti do njegova poboljšanja.



Costa je napomenuo da otkako je dogovor odbijen "u ovome trenutku sljedeći korak ne ovisi o EU ni o Barnieru", nego o Britaniji.



Barnier je ranije portugalskom parlamentarnom odboru rekao da će plan za nepredviđene situacije, donesen kako bi se nosili s neuređenim Brexitom, biti proveden u klimi nepovjerenja.



"Ako ne bude dogovora, provest ćemo mjere za nepredviđene situacije", naglasio je Barnier. "No to će biti vrlo teško i neće biti provedeno u klimi povjerenja. Najbolji jamac je postizanje dogovora", zaključio je Barnier.

(FENA)