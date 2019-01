Britanska premijerka Theresa May izjavila je u srijedu uvečer kako su opozicionoj Laburističkoj stranci otvorena vrata za pregovore o Brexitu te je pozvala političare da ostave po strani vlastiti interes kako bi zajedno pronašli rješenje za izlazak iz Evropske unije.

Theresa May / 24sata.info

"Razočarana sam što vođa Laburističke stranke do sada nije u tome odlučio sudjelovati ali naša vrata ostaju otvorena", kazala je May, prenosi Reuters.



Dodala je kako je dosad razgovarala s predstavnicima Škotske nacionalne stranke, Liberalno-demokratske stranke i velškom strankom Plaid Cymru.



"Sada je vrijeme da se ostavi po strani vlastiti interes", rekla je May.



Britanska premijerka pozvala je zastupnike da zajedno nastave raditi na Brexitu, nedugo nakon što je u parlamentu 'preživjela' glasanje o povjerenju vladi.



Rekla je da je spremna raditi sa svim zastupnicima kako bi ostvarili Brexit.





(FENA)