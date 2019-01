Ministar vanjskih poslova Palestine Riyad al-Maliki izjavio je kako će njegova zemlja narednih dana uputiti zahtjev za punopravno članstvo u Ujedinjenim nacijama (UN).

Foto: AA

Nakon što je Palestina u Generalnoj skupštini UN-a preuzela predsjedavanje grupom G77+Kina, koju čine zemlje u razvoju, Maliki je odgovarao na pitanja novinara.



Istakao je kako su svjesni činjenice da će Sjedinjene Američke Države (SAD) uložiti veto na njihov zahtjev, no, prema riječima Malikija, to ih neće spriječiti da oni podnesu zahtjev.



Do 2012. godine Palestina je imala status posmatrača, kada je dobila status države nečlanice posmatrača bez prava glasa. Za punopravno člansvto u Ujedinjenim nacijama potrebna je odluka Vijeća sigurnosti UN-a, nakon čega odluka ide na glasanje u Generalnu skupštinu.



Palestina je i 2011. godine uputila zahtjev za punopravno članstvo no tada nije dobila podršku od Vijeća sigurnosti UN-a. Očekivanja su da SAD ni ovoga puta neće podržati Palestinu.





(AA)