Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas poručio je da nije ostalo mnogo vremena da se pronađe rješenje za izlazak Britanije iz Evropske unije i da je "prošlo vrijeme za igre".

Maas je za njemački radio Deutschlandfunk, nakon što su britanski poslanici sinoć odbacili sporazum britanske premijerke Therese May sa Evropskom unijom o Brexitu, rekao da su potrebni novi pregovori Britanije i EU.



On je dodao da su potrebni pregovori i o tzv. "Backstopu", odnosno odredbi koja podrazumijeva otvorenu granicu između Sjeverne Irske i Republike Irske, prenosi Reuters.



O mogućem odlaganju datuma izlaska Britanije iz EU, Maas je rekao da će Unija to pitanje "konstruktivno razmotriti" ako joj bude upućeno.



Nakon što je britanski parlament odbacio prijedlog premijerke Therese May o Brexitu, za danas je zakazano glasanje o (ne)povjerenju vladi.Opozicioni lider Jeremy Corbyn pozvao je na glasanje o nepovjerenju vladi.



Protiv plana o Brexitu su glasala 432 poslanika, a za sporazum su bila 202.

(FENA)