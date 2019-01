Britanska premijerka Theresa May rekla je u govoru, nakon što su poslanici velikom većinom odbacili plan o Brexitu, da je vlada čula mišljenje parlamenta, ali da je bitno da obje strane slušaju volju britanskog naroda.

"Svaki dan koji prođe bez rješenja ovog problema znači više nesigurnosti, više ogorčenja i više mržnje", rekla je May, prenosi Reuters.



Britanska premijerka kaže da će prvo sačekati potvrdu da li vlada uživa povjerenje parlamenta, jer je sutra očekuje glasanje o nepovjerenju vladi.



"Jasno je da parlament ne podržava ovaj dogovor. Večerašnje glasanje ne govori nam šta podržava. Ne govori nam kako ili da li uopće ima namjeru da ispoštuje odluku koju je britanski narod donio na referendumu, koji je parlament odlučio da održi", rekla je premijerka May.



Nakon glasanja u parlamentu i odbacivanja plana, premijerku May sutra očekuje glasanje o nepovjerenju vladi, prenosi AP.



Večeras su 432 britanska poslanika glasala protiv premijerkinog dogovora o izlasku iz Evropske unije, a 202 su ga podržala. Nakon glasanja je opozicioni lider Jeremy Corbyn apelirao na poslanike da obore vladu i izazovu nove parlamentarne izbore.



Kako ocjenjuje agencija AP, vodstvo May je uzdrmano. Agencija dodaje da britanska vlada ima vremena do ponedjeljka da pronađe "plan B".



Ukoliko Britanija ne ratificira dogovor sa EU može se očekivati haotičan izlazak iz bloka 29. marta, kada je formalno zakazan, navodi AP.





