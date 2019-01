Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker zatražili su od Velike Britanije da se izjasni o svojim namjerama, nakon što je dogovor o Brexitu večeras doživio krah u britanskom parlamentu.

Arhiv / 24sata.info

"Ako je dogovor nemoguć i niko ne želi izlazak bez dogovora, ko će onda konačno imati hrabrosti da kaže koje je to jedino pozitivno rješenje", napisao je Tusk na Twitteru.



Juncker je poručio da je "sa žaljenjem" primio vijesti o ishodu glasanja u Britaniji i zatražio da London što prije iznese svoje namjere, jer je "vrijeme uskoro isteklo".



"Rizik haotičnog izlaska Velike Britanije uvećao se večerašnjim glasanjem. Iako ne želimo da se to dogodi, Evropska komisija će da nastavi rad na svom planu kako bi EU bila u potpunosti spremna", poručio je Junker u saopćenju.



Nakon odbacivanja plana, premijerku May sutra očekuje glasanje o nepovjerenju vladi, prenosi AP.



Ona je izjavila da vlada mora da zna da li ima podršku parlamenta.



Uoči glasanja, u kome su 432 britanska poslanika glasala protiv premijerkinog dogovora o izlasku iz Evropske unije, a 202 su ga podržala, opozicioni lider Jeremy Corbyn apelovao je na poslanike da obore vladu i izazovu nove parlamentarne izbore.



Kako ocjenjuje agencija AP, vođstvo premijerke May je uzdrmano. Agencija dodaje da britanska vlada ima vremena do ponedjeljka da pronađe "plan B".

(FENA)