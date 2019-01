Britanski zastupnici odbacili su u utorak navečer sporazum o Brexitu premijerke Therese May. Za sporazum su bila 202, a protiv 432 zastupnika, objavile su agencije.

Foto: 24sata.info

Nakon što je britanski parlament oborio prijedlog premijerke May o Brexitu, za srijedu je zakazano glasanje o nepovjerenju vladi, javlja Reuters.



Opozicioni lider Jeremy Corbyn pozvao je na glasanje o nepovjerenju vladi.



Uoči glasanja May se obratila parlamentarcima kazavši da britanski narod nije odabrao Brexit bez postizanja sporazuma, a da novi izbori ne bi olakšali situaciju. Premijerka je ranije upozorila parlamentarce da odbijanje sporazuma može značiti da Brexita neće ni biti, prenosi Al Jazeera.



U britanskom parlamentu je uoči glasanja vođena rasprava o sporazumu. Pojedini zastupnici su uložili amandmane.



- To je kompromis. Ako možemo imati datum završetka zaštitnog mehanizma, onda možemo ići dalje. Ne tražim odgovor sada, ali preklinjem vladu da u sljedećih šest sati razmisli hoće li to prihvatiti. Radi se o amandmanima koji bi deblokirali proces kako bi bio prihvaćen u parlamentu - kazao je Edward Leigh, zastupnik Konzervativne stranke.



Čelnik laburista kazao je da glasanje predstavlja kulminaciju najhaotičnijeg parlamentarnog procesa u posljednjih 30 godina.



- Parlament je proglasio neposluh vlade prvi put u historiji zbog neobjavljivanja vladinog pravnog savjeta. Zatim, prvi put u nekoliko decenija vlada je odustala od provođenja akata u parlamentu. Vlada je poražena u glasanju o budžetu, prvi put od 70-ih. Premijerka je otvorila debatu o njenom sporazumu prije više od mjesec dana. Debata je trebala završiti 11. decembra, ali je ona panično odustala od glasanja. Kako sama priznaje, Sporazum bi bio odbijen značajnom većinom - kazao je Jeremy Corbyn, čelnik laburista

(FENA)