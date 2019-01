Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je kako za borbu protiv terorizma njegova zemlja ne traži dozvolu ni od koga.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Erdogan je za ruski list Kommersant napisao članak o važnosti saradnje Turske i Rusije kada je riječ o rješavanju sirijske krize.



Turski predsjednik je tom prilikom napisao kako je rat u Siriji koji traje od 2011., a u kojem je stradalo na stotine hiljada ljudi, odlukom SAD-a o povlačenju američkih snaga došao u novu fazu. Podsjetio je kako je u decembru razgovarao s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom i podsjetio da je kazao kako je Turska odlučna u poduzimanju koraka koji će ponovo uspostaviti mir i stabilnost na Bliskom istoku.



Ukazao je i na želju za nastavkom bliske saradnje s Ruskom Federacijom kada je riječ o mirovnom procesu u Astani, koji su zajednički pokrenuli.



”Povlačenje SAD-a iz Sirije je korak napravljen u pravom smjeru. Također, krizu u Siriji mogu riješiti one zemlje koje će imati koristi od liječenja rana Sirije, a kojima će štetiti njeno produbljenje", smatra Erdogan.



Dodao je kako će Turska, u skladu s tim, čuvati teritorijalni integritet Sirije, postići rješenje koje će omogućiti političko predstavljanje kompletnog sirijskog društva te podsjetio kako njegova zemlja podržava političko rješenje koje će omogućiti povratak ljudima raseljenim zbog nasilja.



Naglasio je kako je potrebna bliska saradnja i koordinacija Turske i Ruske Federacije kako bi ovi ciljevi bili ispunjeni.



"Prema tome, dogovor o Idlibu, o kojem smo pregovarali prošle godine, najjasniji je pokazatelj važnosti našeg zajedničkog rada i to s aspekta čuvanja interesa sirijskog naroda i naših zemalja", smatra Erdogan.



Ukazao je i na to da svjedoče pokušajima pojedinih struktura u SAD-u, koji su posebno izraženi u posljednjih nekoliko sedmica, da se spriječi odluka o povlačenju američkih snaga iz Sirije, a koja bi mogla pomoći u okončanju krize u toj zemlji.



"S aspekta Turske, polazište ovog procesa je dogovor postignut tokom razgovora koje sam imao s Trumpom", smatra Erdogan.



Ukazao je i na stavove pojedinih strana u SAD-u da će Turska ubijati Kurde i da ih ne treba ostaviti samima, a kojima se nastoji vršiti pritisak na Trumpovu administraciju.



"Prije svega, želim reći da Republika Turska nema problem s Kurdima, a ni s jednim slojem društva koji žive u granicama susjedne zemlje. Neosnovani stavovi, sa središtem u SAD-u, pušteni u opticaj, ne oslikavaju stvarno stanje, već poglede određenih interesnih grupa”, napisao je Erdogan.



Ponovio je kako Turska neće dozvoliti prisutnost nijednog elementa koji predstavlja opasnost za nacionalnu sigurnost i koji prijeti teritorijalnom integritetu Sirije.



Osvrnuo se i na podršku SAD-a u posljednjih nekoliko godina pruženu teroristima PYD/YPG-a, sirijskom ogranku terorističke organizacije PKK.



Smatra kako su ovi koraci, upitni sa strateškog i moralnog stanovišta, poduzeti pod izgovorom borbe protiv ISIS-a. Istakao je kako ovo pogrešno shvaćanje SAD-a dovelo do toga da Sirijci koji žive pod pritiskom ISIS-a dođu pod kontrolu druge terorističke organizacije.



"Drugim riječima, SAD je janje povjerio vuku. Štaviše, zbog toga što je primijenjena politika bila upitna, cenzurirane su zvanične internet stranice koje su priznale povezanost s PKK/PYD-om, a zatim je formirana fiktivna struktura nazvana Sirijske demokratske snage. Strane koje su formirale ovu mapu puta, danas nastavljaju od međunarodne zajednice skrivati istinu o PYD/PKK-u", smatra Erdogan.



Tvrdi kako se sirijski ogranak PKK-a nikada nije bio iskren kada je riječ o borbi protiv terorizma.



"Upravo suprotno, uvjeravanjem pojedinih američkih zvaničnika, pokušali su, pod izgovorom borbe protiv ISIS-a, ostvariti svoje ciljeve o formiranju terorističke države na sjeveru Sirije. Mi smo na ovaj projekt odgovorili organiziranjem operacije ‘Maslinova grana’ i istjerivanjem organizacije iz Afrina. U narednom periodu, zajedno s prijateljima i saveznicima, poduzet ćemo korake potrebne za zaštitu teritorijalnog integriteta našeg susjeda", najavio je Erdogan.



Ponovio je kako pojedini dijelovi društva u Americi uporno ignoriraju činjenicu da ova organizacija predstavlja sirijske Kurde, već naprotiv da su prouzrokovali mnogo zla sirijskim državljanima kurdskog porijekla. Erdogan je kazao kako je činjenica da desetine hiljada sirijskih Kurda koji su pobjegli od pritisaka organizacije, godinama žive u Turskoj, najkonkretniji primjer ove situacije.



"Isto tako, ni od koga nećemo tražiti dozvolu da se borimo protiv terorizma niti pitati šta treba uraditi u vezi s terorističkom organizacijom kojoj su naši građani meta duže od tri decenije. Zadržavamo pravo da, pri sticanju uslova, uzmemo za cilj teroriste koji sa sirijske teritorije prijete našoj zemlji", rekao je Erdogan.



Istakao je kako one žele suočiti se s neuspjehom na putu postignuća i napretka ostvarenog s Rusijom u okviru procesa iz Astane kada je riječ o političkom rješenju. Istakao je kako je potrebna saradnja na ponovnoj izgradnji Sirije i postizanja sigurnosti i stabilnosti u toj zemlji.



Erdogan vjeruje kako je to jedini način da se tako okonča terorizam, spriječe terorističke organizacije, prvenstveno ISIS, da ponovo stanu na noge i da se Sirija zatvori za vanjske utjecaje.



Ponovio je kako je jasna pozicija Turske kada je riječ o Siriji.



”Uklanjanje nestabilnosti na našoj južnoj granici moguće je jedino u saradnji i koordinaciji s prijateljima i saveznicima. Zbog toga se moramo odlučno boriti protiv ISIS-a i sirijskog ogranka terorističke organizacije PKK. Probleme s kojima se suočavamo u regiji, trajno mogu riješiti jedino narodi čija sudbina se veže za sudbinu ovih prostora. Prošlo je vrijeme kada je politika određivana prema naslovima novina i kampanjama na društvenim mrežama“, istakao je Erdogan.



Ponovio je kako je Turska, od početka rata u Siriji, bila jedina zemlja koja je kazala šta misli uraditi kako bi se izborila s nestabilnostima i humanitarnom krizom na tim prostorima.



"Isto tako, postali smo jedina zemlja koja je održala obećanje. Nastavili smo pružati humanitarnu pomoć, s jedne strane, a sa druge smo isticali da pitanje može imati samo političko rješenje. U tom okviru smo spremni na saradnje s prijateljima i saveznicima koji će podržati borbu protiv terorizma, uspostaviti stabilnost i osigurati mir”, napisao je Erdogan.





(AA)