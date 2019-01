Kremlj je u utorak negirao navode da je američki predsjednik Donald Trump mogao djelovati kao ruski agent.

Arhiv / 24sata.info

- To je teorija zavjere, koja nema veze s realnošću - izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu za novine Argumenti i Fakti.



- Sjedinjene Države nalaze se u jedinstvenoj situaciji, i društvo i vlada su podjeljeni, i kao rezultat toga, Trump mora raditi u teškim okolnostima - kazao je Peskov.



U petak je New York Times javio da su američke obavještajne službe pokrenule istragu navoda da je Trump mogao djelovati kao ruski agent i radio je, svjesno ili nesvjesno, protiv američkih interesa kada je smjenio čelnika FBI-ja Jamesa Comeya u 2017.



Trump je u ponedjeljak negirao te navode.



- Nikada nisam radio za Rusiju. Mislim da je žalosno što ste mi uopće postavili takvo pitanje, to je jedna velika prljava obmana. To je samo obmana - izjavio je Trump novinarima u Washingtonu, prenosi Xinhua.

(FENA)