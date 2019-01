Premijerka Velike Britanije Theresa May traži prijeko potrebnu podršku i odobrenje sporazuma kojeg je o Brexitu postigla sa čelnicima Evropske unije, a historijsko izjašnjavanje Donjeg doma parlamenta najavljeno je za večeras, javlja Anadolu Agency (AA).

Prvobitno se britanski parlament o sporazumu o Brexitu trebao izjasniti u decembru prošle godine, ali premijerka Theresa May odgodila je glasanje za danas kako bi u međuvremenu uvjerila parlamentarce i javnost da je postignuti sporazum dobar po Ujedinjeno Kraljevstvo.



Postignutom sporazumu o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije oštro se protivi opoziciona Laburistička partija, ali i neki parlamentarci i predstavnici vladajuće Konzervativne partije.



Premijerka May je jučer pozvala sve zastupnike Donjeg doma britanskog parlamenta da prije konačnog glasanja još jednom pogledaju sadržaj postignutog dogovora o Brexitu.



Ona je u apelu navela kako postignuti sporazum otvara mogućnost da Velika Britanija i Evropska unija dobiju skoro dvije godine za pregovore o konačnom trgovinskom sporazumu.



Podršku parlamentaraca May je pokušala dobiti i porukom da je zadovoljna uvjeravanjima koje je od Evropske unije dobila u vezi s rješavanjem pitanja Sjeverne Irske.



Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u pismu su naveli kako će pokušati naći tehničko rješenje pitanja irske granice.



Britanska opozicija zamjera Tusku i Junckeru što komuniciraju pismima koja nisu službeni i obavezujući dokumenti.



Za ratifikaciju sporazuma potrebni su glasovi najmanje 320 glasova.



Zastupnički dom britanskog parlamenta ima ukupno 650 zastupnika, ali o sporazumu će glasati njih 639 jer predsjedavajući John Bercow, njegova tri zamjenika i sedam zastupnika partije Sinn Fein neće moći glasati.



Glasanje u britanskom parlamentu očekuje se večeras u sedam sati po lokalnom vremenu.



Vladajuća Konzervativna partija ima 316 zastupnika u Donjem domu parlamenta, ali čini se da neće svi podržati sporazum koji je May postigla.



Bivši britanski ministri Boris Johnson, David Davis i Anna Soubry najavili su da neće glasati za taj sporazum.



Opoziciona Laburistička partija u Zastupničkom domu ima 257 zastupnika, a lider te političke opcije Jeremy Corbyn je u više navrata najavio da će glasati protiv sporazuma.



On je jučer kazao kako premijerka Mey nije uspjela osigurati pravne garancije koje je obećavala i da će parlament sutra glasati o istom neuspješnom sporazumu.



Corbyn tvrdi kako u vladi Velike Britanije vlada nered i kako bi odbijanje sporazuma o Brexitu bila potvrda da je vrijeme za nove izbore i novu vladu.



U Zastupničkom domu britanskog parlamenta 35 zastupnika ima i Škotska nacionalna partija (SNP), a i iz te partije su najavili da neće podržati sporazum kojeg smatraju da nije u interesu škotskog naroda.



Liberali imaju 11 zastupničkih mjesta u parlamentu, a najavili su da neće podržati sporazum premijerke May.



Sjevernoirska Partija demokratskih unionista (DUP) je de facto partner premijerke May u vladi, ali i oni su nezadovoljni dijelom sporazuma koji se odnosi na irsku granicu.



Za pozitivan ishod glasanja premijerki May su glasovi DUP-a od krucijalne važnosti. I u slučaju da je uvjerila svih 316 konzervativaca da je podrže, bit će joj potrebna još najmanje četiri glasa.



Velika Britanija će Evropsku uniju napustiti u martu ove godine, a jedina kopnena granica između njih će biti granica između Sjeverne Irske koja je u sastavu Velike Britanije i Republike Irske koja je članica Evropske unije.



Trenutno između dvije Irske ne postoji vidljiva granica i ljudi i robe se slobodno kreću. Međutim, izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije će na liniji razgraničenja između dvije Irske biti neophodno tehnički postaviti neke vrste kontrolnih punktova.



Riječ je o izuzetno složenom pitanju jer upravo slobodno kretanje predstavlja glavni član Sporazuma iz Belfasta.



Sve strane, Velika Britanija, EU i obje Irske su protiv ideje postavljanja klasične granice i graničnih prelaza sa carinskim terminalima.



Granica između dvije Irske je najteže pitanje Braxita i još uvijek se traži rješenje koje bi bilo prihvatljivo svim stranama.



Evropska unija je predložila da se Sjeverna Irska zadrži u sastavu jedinstvenog tržišta i carinske unije sve dok se ne postigne konačni sporazum. Britanska opozicija negoduje jer bi to rješenje značilo postavljanje neke vrste izdvajanja Sjeverne Irske iz Velike Britanije i postavljanje granice u Irskom moru.



Premijerka May ustrajno tvrdi da neće dozvoliti nikakva rješenja koja prijete teritorijalnoj cjelovitosti Velike Britanije. Istog stava je i najveća sjevernoirska partija DUP.



Zato je premijerka May uspjela u pregovorima dobiti pristanak EU da Velika Britanija privremeno ostane unutar zajedničkog tržišta dok se ne postigne konačni dogovor. Britanska opozicija negoduje jer dogovoreni dokument ne daje mogućnost unilateralnog okončanja takve mjere.



Premijerka May tvrdi da je postignuti sporazum u najboljem interesu za Veliku Britaniju i da bi alternativa bila istupanje iz Evropske unije bez postignutog sporazuma.



U slučaju da britanski parlament večeras uskrati podršku sporazumu koji je na stolu, premijerka May bi u naredna tri radna dana parlamentu trebala predstaviti vladin “Plan B“.



Postoji više scenarija u slučaju da parlament ne odobri sporazum. Ostavka premijerke May, raspisivanje parlamentarnih izbora, produženje procesa istupanja, raspisivanje referenduma o sporazumu i Brexit bez sporazuma su neke od opcija.



Izvjesno je da nakon više od četiri decenije Velika Britanija od 29. marta više neće biti članica Evropske unije.







