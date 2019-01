Američki list “The Washington Post“ objavio je kolumnu u kojoj se navodi kako su sve intenzivniji zahtjevi da Centralna obavještajna agencija (CIA) objavi izvještaj o ubistvu novinara Jamala Khashoggija.

Foto: Arhiv

Autor kolumne Josh Rogin navodi kako pojedinci i grupe iz novog saziva Kongresa i nevladinih organizacija sve glasnije pozivaju administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da javnosti objavi izvještaj o obavještajnim saznanjima vezanim za ubistvo koje se prije više od 100 dana dogodilo u saudijskom konzulatu u Istanbulu.



U tekstu se podsjeća kako je Trump u novembru prošle godine kazao kako ne želi izgubiti američko-saudijski sporazum o trgovini oružjem, bez obzira što postoji mogućnost da je saudijski prestolonasljednik Muhammed bin Salman znao za to ubistvo.



“Trumpova administracija štiti princa Bin Salmana na način da poriče izvještaj CIA-e koja tvrdi da je upravo princ bio nalogodavac Khashoggijevog ubistva“, navodi se u tekstu “The Washington Posta“.



U nastavku teksta se navodi i ranija izjava američkog državnog sekretara Mikea Pompea koji je kazao kako je taj zaključak CIA-e pogrešan i kako ne postoje konkretni dokazi da je princ Bin Salman bio umiješan u ubistvo Khashoggija.



“Sve je više zahtjeva da CIA objavi taj izvještaj i otkrije da li postoje dokazi za Bin Salmanovu umiješanost u ubistvo i da otkrije da li sekretar Pompeo govori istinu“, navodi se u kolumni.



Autor kolumne Rogin dalje je naveo kako je nevladina organizacija Open Society Justice Initiative, pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacijama, prošle sedmice u New Yorku podigla optužnicu protiv CIA-e, Agencije za nacionalnu sigurnost, Pentagona i Direkcije za obavještajne poslove.



I ta organizacija poziva CIA-u da objavi izvještaj o ubistvu novinara Khashoggija.



Prošle sedmice je održana i komemoracija ubijenom novinaru Khashoggiju u američkom Kongresu, a šelnica Predstavničkog doma Kongresa Nancy Pelosi i kongresmen Tom Malinowski su kazali da će ustrajavati u zahtjevima da se ubistvo rasvijetli i odgovorni procesuiraju.



Autor teksta dalje navodi da je jasno da šef američke diplomacije Pompeo ne prihvata zaključke CIA-e i da izvršna vlast nema namjeru raditi na rasvjetljavanju ubistva. Dodaje i to kako su zakonodavna i sudska vlast primorane na poduzimanje koraka u potrazi za pravdom.



Jamal Khashoggi, novinar i kolumnista lista "The Washington Post", ubijen je 2. oktobra u saudijskom konzulatu u Istanbulu.



Tursko tužilaštvo otkrilo je da je on brutalno zadavljen po ulasku u konzulat te da je njegovo tijelo raskomadano i uništeno.



Vlasti Saudijske Arabije naknadno su priznale da je Khashoggi ubijen, a da nije napustio konzulat, kako su prvobitno tvrdile.



Vlasti u Saudijskoj Arabiji su podigle optužnice protiv 11 osumnjičenih za to ubistvo, a tamošnje tužilaštvo traži izricanje smrtnih kazni za pet prvooptuženih.





