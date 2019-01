Američkom nobelovcu Jamesu Watsonu, koji je otkrio strukturu DNK, oduzete su počasne titule pošto je u novom dokumentarnom filmu pokazao da nije odustao od rasističkih stajališta, objavio je u ponedjeljak CNN.

Foto: Reuters

James Watson, koji je 50-tih godina prošlog stoljeća zajedno s Francisom Crickom otkrio strukturu DNK, rekao je u dokumentarcu da su geni odgovorni za razliku u inteligenciji između bijelaca i crnaca.



Cold Spring Harbour Laboratory (CSHL), koji je Watson vodio od 1968. do 1993., komentar 90-godišnjeg bivšeg šefa nazvao je "sramotnim".



Laboratorij je priopćio da "nedvosmisleno odbacuje neutemeljena i bezobzirna osobna stajališta dr.Jamesa D.Watsona".



Dodaje da su njegove izjave "za svaku osudu i da nemaju veze sa znanošću".



"Laboratorij osuđuje zloporabu znanosti da bi se opravdale predrasude", stoji u priopćenju CSHL-a.



Watson je 2007. britanskom listu Sunday Timesu rekao da je "bio duboko zabrinut za budućnost Afrike" jer "se sve naše socijalne politike temelje na činjenici da je njihova inteligencija kao i naša, dok istraživanja pokazuju suprotno".



Slavni molekularni biolog je dodao da, iako se nadao da su svi ljudi jednaki, "ljudi koji zapošljavaju crnce ustanovili su da to nije istina".



CSHL ga je zbog tih izjava lišio svih administrativnih dužnosti, ali mu je sve dosad zadržao počasne titule.



I dok se Watson ispričao za izjave iz 2007., u dokumentarcu "Američki velikani: dekodiranje Watsona" prikazanom 2. siječnja rekao je da nije promijenio svoja stajališta.



Bila je to posljednja u nizu rasističkih i ksenfobnih izjava koje su obilježile Watsonovu karijeru.



Godine 1997., britanski Sunday Telegraph prenio je njegovu izjavu da bi ženama trebalo dopustiti da abortiraju bez obzira na razlog, uključujući i ako fetus nosi gen za homoseksualnost, prenosi Hina.



Na predavanju 2000., Watson je dao naslutiti da postoji veza između tjelesne težine i ambicioznosti ljudi te između boje kože i seksualne vještine.



"Zato su latinoamerikanci dobri ljubavnici", rekao je Watson prema Associated Pressu koji je citirao ljude koji su bili na predavanju. "Nikad niste čuli za engleskog ljubavnika. Samo za 'Engleskog pacijenta'".



U britanskom dokumentarcu iz 2003., dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1962. sugerirao da je glupost genetska bolest koju treba liječiti, navodi CNN.



