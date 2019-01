Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je rast proizvodnje nafte u SAD loša vijest za Rusiju.

Arhiv / 24sata.info

Prema Trumpovim riječima, cijena nafte pada jer je on izvršio deregulaciju energetike. On je naglasio da Sjedinjene Države sada proizvode više nafte neko ikad.



"Međutim, to je loša vijest za Rusiju. Kako je predsjednik Trump mogao da uradi tako nešto? Zar on ne radi za Kremlj?“, napisao je američki predsjednik na Twitteru.



Ranije je predjsednik SAD izjavio da očekuje uspostavljanje dobrih odnosa između Moskve i Washingtona, naglasivši da je "dobro imati odnose sa Rusijom".



Proizvodnja nafte u SAD nastavlja da se povećava, ali ne tako dramatično. Prema podacima američke naftne kompanije Bejker Hjuz (BHGE), broj naftnih bušotina se do 28. decembra povećao samo za dvije — na 885 jedinica.

(24SATA.INFO/ NN)