Američki državni tajnik Mike Pompeo rekao je danas da su mu saudijski čelnici kazali da će svi odgovorni za ubistvo novinara Jamala Khashoggija biti privedeni pred lice pravde.

Arhiv / 24sata.info

Pompeo je rekao novinarima da je u razgovoru sa saudijskim kraljem Salmanom i prestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom dotaknuo i pitanje ljudskih prava, uključujući aktivistkinja za prava žena koje su mjesecima u pritvoru i navodno mučene.



Khashoggi, dugogodišnji čovjek od povjerenja na saudijskom dvoru koji se pretvorio u žestokog kritičara režima, ubijen je u oktobru u saudijskom konzulatu u Istanbulu, što je izazvalo velike kritike iz cijelog svijeta i američke sankcije protiv 17 pojedinaca te rezoluciju Senata u kojoj je za ubistvo okrivljen saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman. Saudijski dužnosnici odbacuju ocjenu CIA-e da je on za to odgovoran.



U vezi tog slučaja u Saudijskoj Arabiji pod istragom je najmanje 21 Saudijac, a petorici prijeti smrtna kazna. Petorica dužnosnika su uz to smijenjena, uključujući jednog visokog kraljevskog savjetnika.



"Obojica su se složili da neko mora za to odgovarati. Govorili su o procesu koji se provodi u njihovoj zemlji, i istražnom i pravosudnom. Ponovili su svoju predanost postizanju tog cilja, očekivanjima koja smo postavili pred njih", rekao je Pompeo.



Razgovarali su i o situaciji s Katarom, koji je pod blokadom zemalja Zaljeva, zatim ratu u Jemenu te najavljenom američkom povlačenju iz Sirije.

(Hina)