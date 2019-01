Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je danas da će prijetnja predsjednika Donalda Trumpa razoriti ekonomiju NATO saveznice Turske ukoliko napadne kurdske borce u Siriji, koji uživaju američku podršku, te da naglašava američku predanost njenim partnerima.

Mike Pompeo / 24sata.info

Pompeo je kazao da tek treba razgovarati s turskim zvaničniima ili s Trumpom o predsjednikovoj prijetnji na Tweeteru. On pretpostavlja da je Trump mislio na uvođenje sankcija ukoliko Turska poduzme vojnu akciju protiv Kurda u Siriji, američkih saveznika u borbi protiv pripadnika Islamske države.



U nedjelju je Trump objavio u tweetu: "Ekonomski razoriti Tursku ako ona napadne Kurde".



Trumpova odluka da napusti Siriju, za koju je prvobitno rekao da će biti brza ali ju je kasnije usporio, šokirala je američke saveznike i razbjesnila sirijske Kurde.



Pompeo je kazao da je američka poruka Kurdima bila direktna i nepromjenjena otkako je Trump prošlog mjeseca donio odluku da povuče američke vojnike iz Sirije.



- Administracija je veoma dosljedna prema poštovanju našeg zahtjeva da Turci ne napadnu Kurde na neprimjeren način. Svi mi napadamo ekstremiste tamo gdje ih pronađemo. Mislim da su predsjednikove izjave u skladu s tim - izjavio je Pompeo novinarima u Rijadu.



Upitan šta je konkretno Trump mislio pod razaranjem turske ekonomije, Pompeo je odgovorio: "Mi uvodimo sankcije brojnim zemljama širom sijeta. Pretpostvljam da je on govorio o takvoj vrsti akcije, ali morat ćete to upitati njega".



Trumpov tweet naišao je na oštre reakcije iz Ankare, a turska lira danas je izgubila 0,84 posto na vrijednosti nakon prijetnje američkog predsjednika, prenosi agencija AP.





(FENA)