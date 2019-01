Sezonski prilagođena industrijska proizvodnja u studenom 2018. godine, u odnosu na mjesec listopad 2018. godine, smanjila se na razini Europske unije za 1,3 posto a u europodručju za 1,7 posto, današnji su podaci Eurostata, statističkog ureda Europske unije.

Ilustracija / 24sata.info

U usporedbi s istim razdobljem 2017. godine industrijska proizvodnja je smanjena za 2,2 posto u EU i za 3,3 posto u europodručju.



Prema podacima europskog statističkog ureda, najveći pad industrijske proizvodnje na mjesečnoj razini od 7,5 posto zabilježen je u Irskoj, a potom u Portugalu za 2,5 posto te u Njemačkoj i Litvi u kojima je zabilježen pad od 1,9 posto.



U istom razdoblju najviši rast industrijske proizvodnje na mjesečnoj razini od 4,5 posto je zabilježen u Estoniji, te Grčkoj 3,1 posto i Malti 2,6 posto.



Najveći pad proizvodnje u odnosu na prethodni mjesec ostvaren je u kategoriji kapitalnih dobara i to za 1,6 posto u EU, te za 2,3 posto u europodručju.



Najviši pad industrijske proizvodnje u studenom 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine zabilježen je u Irskoj 9,1 posto, potom u Njemačkoj 5,1 posto te Portugalu 2,9 posto, dok je najveći rast zabilježen u Estoniji i to za 7,9 posto te Poljskoj 5,3 posto i Mađarskoj 3,5 posto.



Najveći pad industrijske proizvodnje na godišnjoj razini ostvaren je u proizvodnji energije i to za 4,3 posto u EU i za 5,2 posto u europodručju.





(FENA)