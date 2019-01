Američki predsjednik Donald Trump rekao je danas da za sada neće proglašavati vanredno stanje kako bi osigurao sredstva za gradnju zida na granici i okončao djelimičnu blokadu administracije, dodajući da bi više volio da Kongres preduzme mjere.

Donald Trump / 24sata.info

"Mi želimo da Kongres radi svoj posao", rekao je Trump u Bijeloj kući, dodajući da "demokrate treba da se vrate i glasaju".



On je dodao da za sada ne razmišlja o proglašenju vanrednog stanja.



Savezna administracija djelimično je blokirana od 22. decembra.



Tramp je ponovio svoj stav da on ima pravo da proglasi vanredno stanje i preusmjeri sredstva namijenjena za drugu svrhu, ali da ne žuri da učini tako nešto.



On je ponovio i da je spreman da razmotri veliku imigracionu reformu, ali da će to učiniti tek nakon što pribavi sredstva za izgradnju zida na granici sa Meksikom.





(24sata.info)