Zvaničnici su se u četvrtak pridružili rodbini i prijateljima na sahrani pet tinejdžerki poginulih u prošloj sedmici u požaru koji je izbio u zabavnoj "sobi za bijeg" u sjevernoj Poljskoj.

Foto: 24sata.info

Petnaestogodišnje djevojčice proslavljale su rođendan u zabavnom centru u kome se nalazila soba za bijeg u gradu Koszalinu kada je izbila vatra u blizini blokirane sobe, a djevojčice su preminule od udisanja ugljen monoksida. Čovjek koji je radio u zabavnom centru hospitaliziran je s opekotinama.



Dva bijela kovčega i tri urne u obliku srca, s fotografijama djevojčica postavljenim na njih, položeni su pred oltarom tokom mise u prepunoj crkvi Svetog Kazimira. Pred crkvom je nekoliko stotina ljudi posmatralo ceremoniju na velikom ekranu.



Velečasni Wojciech Pawlak,koji predaje religiju u razredu koji su djevojčice pohađale, slavio je njihovo prijateljstvo.



- U njihovom prijateljstvu one su bile i ostat će zajedno. Bile su skupa kada su im životi okončani, one su skupa ovdje i zajednički će biti sahranjene da počivaju na istom groblju. Zauvijek - kazao je Pawlak, prenosi Associated Press.



Djevojčice su kasnije ukopane na groblju u Koszalinu. Grad je organizirao sahranu.



Čovjek koji je pobjegao iz sobe za bijeg uhapšen je i optužen za svjesno izazivanje opasnosti od vatre i za nenamjerno izazivanje pogibija. Ukoliko bude osuđen, on bi mogao biti kažnjen s osam godina zatvora.



Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je u četvrtak da zvaničnici nastavljaju sa sigurnosnim provjerama oko 1.100 soba za bijeg širom Poljske i da je do sada naređeno zatvaranje 53 te prostorije.



Igrači u sobi za bijeg zatvoreni su unutar sobe ili zgrade i moraju riješiti slagalice ili pronaći tragove koji bi ih doveli do ključa za otključavanje vrata. Ta igra izuzetno je popularna među tinejdžerima u Poljskoj.





(FENA)