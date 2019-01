Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro počinje u četvrtak drugi mandat uprkos međunarodnim kritikama da je njegov ponovni izbor prošle godine bio nezakonit, dodatno izolirajući južnoameričku zemlju u kojoj se ekonomska kriza polako pretvara u humanitarnu katastrofu.

Foto: 24sata.info

Čelnici vladajuće Socijalističke stranke odbacuju kritike Madurova ponovna izbora koji će ga držati na čelu te zemlje izvoznice nafte i članice OPEC-a do 2025., pozivajući na skupove podrške i propagirajući ga na društvenim mrežama putem hashtaga na Twitteru poput #Iampresident.



Opozicioni čelnici su inauguraciju u četvrtak opisali kao trenutak u kojemu će Maduro biti međunarodno obilježen kao diktator nakon bojkotiranih izbora 2018. koje su vlasti širom svijeta opisali kao farsu.



Venecuelanski ministar odbrane rekao je prošlog mjeseca socijalističkom predsjedniku Nicolasu Maduru da odstupi s funkcije te da će dati svoju ostavku ako to Maduro ne uradi, izvijestio je Washington Post u srijedu, pozivajući se na anonimnog američkog obavještajca.



I Maduro i ministar odbrane Vladimir Padrino Lopez još uvijek su na vlasti. Maduro je spreman da položi zakletvu za drugi šestogodišnji mandat u četvrtak, iako ga je nekoliko zemalja u regionu upozorilo da ne stupa na dužnost, nazivajući njegov izbor u maju 2018. lažnim.



Nezadovoljstvo u redovima vojske raslo je kako se ekonomski kolaps Venezuele produbio, što je dovelo do migracije miliona. Sigurnosne snage su prošle godine mučile na desetine vojnika optuženih za subverziju, prema grupama za ljudska prava, a povećana su i zadržavanja zbog dezerterstva.



Izvor američke vlade izjavio je za Reuters da vlada vjeruje da su izvještaji da je Padrino zaprijetio da će podnijeti ostavku ako Maduro ne ode, vjerodostojni.



"Niko (u američkoj vladi) ne bi se iznenadio da se (Padrino) povukao", dodao je izvor.



Ministarstvo informiranja Venecuele nije odgovorilo na zahtjev za komentar, prenosi Reuters.

(FENA)