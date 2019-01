Jacqueline Muro spada u glavne i umjerene aktere protestnog pokreta "žuti prsluci" u Francuskoj, a njena nova stranka trebalo bi da izađe na lokalne izbore 2020. godine.

Za list "Figaro" Muro kaže da je njen cilj da se Francuzima ponudi još jedna opcija tako što će se njen pokret razlikovati od tradicionalnih političkih pokreta.

"Les Émergents", izraz koji se teško prevodi, a označava one koji streme, iznenada se pojavljuju, nadolaze, jeste radno ime pokreta, prenosi Deutshe welle.



Muro (51) kaže da je sve još na samom početku, da statut nije gotov, ali da bi sve trebalo da se obavi što brže, te da bi naredne godine nova politička formacija trebalo da izađe na lokalne izbore.



Jacqueline Muro je hipnoterapeutkinja i radi honorarno. Kaže da ne bi htjela sama po svaku cijenu da bude u partijskom rukovodstvu.



"Kao u svakoj partiji, bit će glasanja. Svejedno je da li ću to biti ja ili neko drugi, to nije važno", kaže Muro.



Njoj je, dodaje, važno, da okupi ljude protiv nasilja i oko poštovanja za institucije.



Ona želi "nove i konstruktivne ideje za zemlju".



Važno joj je, kaže, da se povede borba protiv klimatskih promjena i da se ljudi okrenu protiv "kulta potrošačkog društva".



Muro je postala poznata kada je jednom video-porukom pozvala Francuze da uzmu žuti prsluk i stave ga iza vjetrobranskog stakla, kako bi izrazili protest protiv povećanja cijena benzina i uvođenja ekološkog poreza.



Na društvenim mrežama njen video je pregledan šest miliona puta.



Iz Bretanje je i spada u umjereno krilo žutih prsluka.



Više puta je pozivala na uzdržavanje od nasilja i na pregovore s vladom.



Kao predstavnica slobodnih žutih prsluka krajem prošle godine dobila je prijetnje smrću od anarhista kojima se manipulira zato što je protiv nasilja i za pregovore.



Kada je francuski predsjednik Macron odustao od povećanja cijena goriva i ispunio zahtjeve demonstranata, ona je bila ta koja je izgovorila čuvenu rečenicu: Mislim da je odluka donijeta prekasno.

