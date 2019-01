Opasnost od lavina povećala se u noći s utorka na srijedu u dijelovima zemlje s četvrtog na najveći peti stupanj, javljaju austrijski mediji.

Foto: 24sata.info

Kako javlja portal Die Presse, u dijelovima Štajerske je opasnost od lavina povećana na najveći, peti stepen pri kojem je opasnost od lavina jako velika.



Velike probleme snijeg stvara i u Njemačkoj. U Bavarskoj su brojni stanovnici odsječeni od ostatka zemlje, a stotine ih je zarobljeno u kućama.



Oko 11 sati u gradu Marktschellenbergu došlo je do velikog odrona snijega. U dijelovima Bavarske proglašeno je vanredno stanje. Očekuje se da će snijeg padati sve do petka.



Prognoze za savezne države Forarlberg, Tirol, Salcburg, Gornju Austriju i Štajersku nisu dobre - do ponedjeljka se očekuje i do 300 centimetara novog snijega.



Snijeg padao tokom noći



Tako je u na sjevernom dijelu Niskih Tura opasnost od lavina na četvrtom stepenu, što znači da je opasnost velika, dok je na južnom dijelu Niskih Tura opasnost od lavina na trećem stepenu, odnosno postoji značajna opasnost od lavina. Dodaju i kako je na istočnom dijelu Gornje Štajerske na snazi upozorenje trećeg stupnja.



Za danas se i dalje širom Austrije očekuju snježne padaline, a usto je prognoziran i vjetar.



Ta kombinacija može dovesti do snježnih nanosa i pokretanja lavina.



Stoga, dodaju, situacija s lavinama ostaje opasna i neizvjesna.



Kako javlja Die Presse, očekuje se kako će padati jaki snijeg sve do petka ujutro što će značajno otežati situaciju s lavinama.



Dodaju kako je nekoliko ljudi poginulo u snijegu u Austriji prethodnih dana. Snouborder iz Švajcarske poginuo je u Forarlbergu u nedjelju u odmorištu za skijaše Šafberg in Gargelen.



Istog dana su u Vorarlbergu dvije osobe poginule u lavini. U Salcburgu je pak 35-godišnji Slovenac poginuo u nedjelju na padini u Ponagu. 28-godišnjak i 23-godišnjakinja su nestali u subotu. Bili su penjači čija tijela su pronađena u ponedjeljak. Zatrpala ih je lavina.



Der Standard javlja i o jednoj nesreći na skijanju u kojoj je u četvrtak popodne preminuo 62-godišnji muškarac. Do nesreće je došlo u Štajerskoj, a kako javljaju, radi se o učitelju koji je s učenicima krenuo na skijanje.



Bili su na tzv. porodičnoj stazi kada je učitelju odjednom pala jedna skija ispred zadnje strme padine na tom dijelu staze. Učitelj se srušio preko ruba padine u strmo šumsko područje u kojemu je napadalo preko metar snijega.



Kako su izvijestili iz policije, učenici mu nisu mogli odmah pomoći zbog velike količine snijega. Spasioci koji su na koncu došli do njega su mogli samo proglasiti smrt.



Stanje u Tirolu



Dodaju i kako je stanje u Tirolu još uvijek pod kontrolom iako je tokom noći padao snijeg. U gradiću Hopfgarten im Briksental je tijekom noći došlo do lavine u jednoj sporednoj ulici, javlja Der Standard i dodaje kako nitko nije ozlijeđen, ali i kako je ta cesta zatvorena do daljnjeg iz baznjednosnih razloga.



Osim lavina, snijeg stvara probleme i u saobraćaju. Tako se na autoputu A12 u Austriji zbog velike količine snijega srušilo stablo što je dovelo do poteškoća u saobraćaju. Cesta je bila zatvorena gotovo sat vremena što je dovelo do problema u saobraćaju. U Cilertalu i distriktu Rojter neke zgrade su i dalje odsječene jer su putevi neprohodne.



Die Presse dodaje kako se s povećanjem nadmorske visine povećava opasnost od lavina te kako se očekuju brojne lavine u nadolazećim danima koje će biti srednje ili veće.



Ipak, očekuju i jako velike lavine zbog kojih stručnjaci upozoravaju skijaše da se drže zacrtanih ruta.



Die Presse dodaje i kako je oko 1.000 kućanstava u Tirolu od jutros bez struje, a očekuju i kako bi se tijekom dana taj broj mogao povećati.



Stanje u Salcburškoj regiji



Die Presse dodaje kako je u salzburškoj regiji jutros na snazi bilo upozorenje od lavina četvrtog stupena. Očekuju pak kako će se tokom dana povećati na peti stepen. Ovo je procjena službe za lavine u regiji Salcburg.



Dodaju kako na tom području do kraja dana može pasti između 60 i 80 centimetara novog snijega, ponajprije na sjevernom dijelu Alpa te Visokim Turama. U ostalim dijelovima očekuju barem 40 centimetara novog snijega.



Stanje u Forarlbergu



Na samom zapadu zemlje, u saveznoj državi Forarlberg, opasnost od lavina je na četvrtom stupnju. Tokom noći je u tom području iznad 1100 metara nadmorske visine palo između 20 i 60 centimetara novog snijega, ovisno o području.



"Novi snijeg i količina snijega koja je već pala povećava vjerovatnost za pokretanje lavina čak i ako padne još samo jako malo snijega", poručio je za Der Standard stručnjak u ovom području, Andreas Pecl.



On je savjetovao svima da se drže sigurnih područja i ne upuštaju se u nikakve aktivnosti na mjestima na kojima je proglašena opasnost od lavina. Do četvrtka se u ovom području očekuje još 50 centimetara snijega.



Donja Austrija



U saveznoj državi Donja Austrija je oko 270 kućanstava bez struje. Uglavnom su pogođeni distrikti Melk, Šajbs i Lilienfeld. Od jutros su tehničari izašli na gotovo 150 intervencija, a snijeg im otežava posao.



Naučnik kompanije EVN koja opskrbljuje strujom Austriju, Štefan Zah, rekao je kako su terenski radnici za rad na terenu opremljeni posebnim snježnim cipelama i pilama te kako se radi o poslu za jake momke.



Dodao je i kako je do nestanaka struje došlo jer je vjetar rušio drveće na vodove, ali i zbog nanosa snijega.



"Snijeg je trenutno jako mokar i obara drveće na žice", zaključio je.



Podsjetimo, samo je do juče u nekim dijelovima Austrije palo toliko snijega koliko u prosjeku padne u cijelom januaru, pa ne čudi što su nadležne službe na ivici snaga.



Sve austrijske službe spašavanja su danima u borbi s ogromnim količinama snijega. U posljednjih nekoliko dana nestajali su brojni turisti i lokalni ljudi, dijelovi zemlje su bez struje, odsječeni od svijeta, a dijelovi saobraćaja su u blokadi.





(NN)