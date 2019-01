Njemačka će prihvatiti 60 migranata koji se se nalaze na Malti ili bi trebali stići u okviru sporazuma na ublažavanju posljednjeg sporenja oko spasilačkih brodova na Mediteranskom moru.

Portparol ministarstva unutrašnjih poslova Steve Alter izjavio je u srijedu u Berlinu da su pokušaji da članice EU podijele mnoge od 249 migranata koje su spasili malteški vojni brodovi - plus 49 koji se nalaze u privatnim spasilačkim plovilima - "ad hoc odluka u trenutnoj situaciji". Kazao je da Njemačka namjerava stvoriti "dugoročni i održivi mehanizam".



Alter je kazao da je osam zemalja trenutno pokazalo spremnost da prihvati migrante, ali da su u toku razgovori s još većim brojem zemalja.



Zamjenik italijanskog premijera Matteo Salvini kritikovao je sporazum o spašenim migrantima koji je dogovorila Evropska unija, rekavši da će to ohrabrtiti trgovce ljudima.



Sporazum, koji je u srijedu objavio malteški premijer Joseph Muscat, predviđa da članice EU, među kojima je i Italija, prihvate 49 migranata nakrcanih u privatne spasilačke čamce od prošlog mjeseca. Osim toga, članice EU također će prihvatiti mnoge od 249 migranata koji su već iskrcani na Malti.



Salvini je izjavio novinarima tokom posjete Poljskoj da se "apsolutno" protivi novim dolascima migranata u Italiju, sukobljavajući se s vlastitim premijerom oko tog pitanja. Salvini, koji je također ministar unutrašnjih poslova, predvodi desničarsku, antimigarntsku Ligu, jednu od dvije koalicijske stranke u italijanskoj populističkoj vladi.



Italijanski premijer Giuseppe Conte izjavio je da, ukoliko Italija prihvati petnaestak spašene migrantske djece i njihovih roditelja, to neće "opteretiti" borbu vlade protiv prihvatanja migranata koje su spasili privatni spasilački brodovi, prenosi Associated Press.







