Šef turske diplomacije Mevlut Cavusoglu izjavio je da je vidljivo da Sjedinjene Američke Države (SAD) imaju poteškoće u povlačenju snaga iz Sirije te je dodao da nije lako napustiti terorističku organizaciju YPG/PKK kada se tako s njom poveže i angažira.

Mevlut Cavusoglu / 24sata.info

Cavusoglu se danas obratio na sjednici Vanjskopolitičke komisije Velike narodne skupštine Republike Turske i parlamentarce informirao o aktuelnoj vanjskoj politici te zemlje.



Ističući kako se Turska na vanjskopolitičkom planu istodobno bavi nizom važnih pitanja, Cavusoglu je kazao kako je situacija u susjednoj Siriji jedna od prioritetnih tema i da se radi na kreiranju plana koordinacije na terenu nakon što se američka vojska povuće sa sjeveroistoka Sirije.



On je kazao kako su u proteklih nekoliko dana tim povodom u Ankari boravili visoku američki zvaničnici, uključujući savjetnika u Bijeloj kući za nacionalnu sigurnost Johna Boltona, čelnike američke vojske Josepha Dunforda i Bretta McGurka te Jamesa Jeffreya, specijalnog američkog izaslanika međunarodne koalicije za borbu protiv terorista ISIS-a.



“Vidimo kako postoje zemlje koje se trude da nagovore SAD da odustane od plana povlačenja vojske iz Sirije. I unutar samog SAD-a postoje različiti glasovi. Radimo na konsolidaciji situacije na terenu“, kazao je Cavusoglu.



Turski ministar vanjskih poslova Cavusoglu je također kazao kako je zvanična Ankara najoštrije osudila izjave nekih američkih zvaničnika koji su poistovjećivali kurdski narod s teroristima YPG/PKK-a.



On je kazao kako, uporedo saradnji sa zapadnim partnerima, Turska vodi i mirovni proces za Siriju u Astani sa Rusijom i Iranom.



“Do sad nismo imali probleme u implementaciji dogovora za Idlib i nadamo se da ih neće ni biti“, kazao je Cavusoglu.



Idlib je jedna od najvećih enklava koje su pod kontrolom sirijske opozicije, a za koju su Turska i Rusija postigle dogovor o uspostavi sigurne zone za civile.



“Turska snažno podržava teritorijalni integritet i stabilnost Sirije i to su važne teme za Ankaru“, poručio je Cavusoglu.



Kao još jednu od prioritetnih vanjskopolitičkih tema za ovu godinu, Cavusoglu je naveo nužno zaustavljanje rata i rješavanje humanitarne krize u Jemenu.



Cavusoglu ne očekuje da bi pregovori o kiparskom pitanju mogli skoro biti pokrenuti zbog činjenice da predstoje izbori za Evropski parlament.





(AA)