Britanski parlament je usvojio izmjenu zakona čiji cilj je spriječiti Vladu te zemlje da napusti Europsku uniju bez dogovora.

Theresa May / 24sata.info

Izmjena zakona koju je predložila opoziciona partija kako bi bio spriječen Brexit bez dogovora prihvaćena je sa 303 glasa za i 296 protiv.



Prema ovoj izmjeni zakona, britanska vlada budžetska sredstva, koja bi izdvojila u okviru priprema za mogući scenario Brexita bez dogovora, neće moći koristiti bez odobrenja parlamenta.



Vlada britanske premijerke Therese May ovim je doživjela poraz u parlamentu jer su zastupnici koji se protive izlasku iz Europske unije bez dogovora na ovaj način postavili novu prepreku za taj oblik napuštanja Unije.



"Ovo glasanje važan je korak kako bi se spriječio izlazak bez dogovora. Ovo pokazuje da nema manjine u parlamentu, u kabinetu ili u zemlji za izlazak iz Unije bez sporazuma", kazao je čelnik opozicije Jeremy Corbyn.



Izmjena zakona je usvojena samo nekoliko dana prije ključnog glasanja o tome hoće li biti prihvaćen sporazum o Brexitu koji je May ispregovarala s EU-om.



Manje od tri mjeseca prije izlaska Velike Britanije iz EU-a, premijerka May svim silama pokušava pridobiti podršku za svoj dogovor s Briselom.





(AA)