Krijumčarenje ljudi, muškaraca, žena i djece žrtava kriminala koji ide od spolne zloupotrebe do uzimanja organa, i dalje je dobrim dijelom nekažnjeno diljem svijeta, ističe se u izvještaju koje su Ujedinjeni narodi objavili u ponedjeljak.

Unatoč novijem trendu porasta broja presuda izrečenih za kazneno djelo trgovine ljudima u Africi i na Bliskom istoku, "ukupan broj (presuda) na tim područjima i dalje je veoma mali", upozorava se u izvještaju UN-ova ureda za suzbijanje zloupotrebe droga i kriminala (UNODC) sa sjedištem u Beču.



"Krijumčarima gotovo da ne prijeti izvođenje pred sud", dodaje se u tom dokumentu u kojemu se poziva na jačanje međunarodne suradnje radi progona kriminalnih mreža.



U izvještaju koje prati podatke do 2016., ističe se da u zadnjih trideset godina broj zemalja u kojima se vodi oružani sukob nije nikad bio veći kao te godine.



Oružani sukob "povećava opasnost od krijumčarenja ljudi" jer ga nerijetko prati kriza vlasti, prisilno preseljenje stanovništva, raspad porodica i ekonomska nestabilnost, ističe UNODC.



Daleko je najčešće krijumčarenje radi spolne zloupotrebe koje je zastupljeno s 59 posto među žrtvama identificiranim 2016.



UNODC navodi primjer hiljada žena i djevojaka jezidske manjine koje su kao seksualne ropkinje držali pripadnici tzv. Islamske države (IS) u Iraku.



Drugi najrašireniji oblik krijumčarenja je prisilni rad koji predstavlja trećinu žrtava obuhvaćenih u izvještaju a posebno je raširen u Africi južno od Sahare i na Bliskom istoku.



Sto slučajeva povezanih s trgovinom organima zabilježeno je između 2014. i 2017. godine. Izbjeglički kampovi su najčešće mjesto na kojemu krijumčari vrbuju žrtve pridobivajući ih "lažnim obećanjima o novčanoj nagradi i/ili premještaju na sigurnije mjesto".



Dokazani su i slučajevi tajnog dogovora krijumčara i "profesionalnih radnika u zdravstvu koji su posezali za nepoštenom praksom".



UNODC ističe da su 70 posto žrtava trgovine ljudima u svijetu žene a 23 posto identificiranih žrtava su mlađe od 18 godina.



Ured ne navodi procjenu broja žrtava trgovine ljudima u svijetu. Broj identificiranih slučajeva bio je u 2016. nešto manji od 25.000, što je za 10.000 više nego 2011., uz "naglašeniji porast u Amerikama i u Aziji".



No u izvještaju se upozorava da bi porast mogao biti povezan s djelotvornijom identifikacijom, a ne s povećanjem broja ljudi koji su žrtve trgovine.

