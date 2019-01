Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump izjavio je da do povlačenja američke vojske iz Sirije neće doći tako brzo.

Donald Trump / 24sata.info

"Povlačimo se iz Sirije, vratit ćemo naše vojnike, ali ja nikada nisam rekao da će to biti tako brzo", kazao je Trump u Bijeloj kući.



Trump je kazao da je prije dvije godine u periodu njegovog izbora na funkciju predsjednika SAD-a teroristička organizacija bila sveprisutna u Siriji i Iraku, a kako je ISIS u međuvremenu očišćen iz Iraka.



"Iran i Rusija mrze ISIS više nego mi. Turska mrzi ISIS, možda ne toliko kao mi, ali i te zemlje bi mogle malo da se bore protiv terorista u njihovom susjedstvu", poručio je Trump.



Ponovivši da se američka vojska povlači iz Sirije, Trump je kazao kako se to neće u potpunosti dogoditi dok ISIS ne bude uništen.



Trump je prošlog mjeseca saopćio iznenadnu odluku o povlačenju američke vojske iz Sirije, što je izazvalo kritike brojnih američkih saveznika pa čak i ljudi iz Trumpovog kabineta.



Zbog Trumpove odluke ostavku je podnio američki sekretar odbrane James Mattis.



Odbacivši medijske navode o četveromjesečnom povlačenju, Trump je kazao da će se to dogoditi tokom neodređenog vremenskog perioda, ali nije precizirao bilo kakve rokove.





(AA)