Britanija je u petak upozorila Rusiju da se pojedinci ne bi trebali koristiti kao pijuni u diplomatskoj partiji šaha, nakon što je čovjek s dvojnim britansko-američkim državljanstvom uhapšen u Moskvi pod optužbama za špijunažu.

Foto: 24sata.info

Britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt izjavio je da je izuzetno zabrinut situacijom s Paulom Whelanom, koga je uhapsila ruska služba državne sigurnosti FSB u Moskvi prošlog petka pod sumnjom za špijunažu.



- Pojedinci se ne bi trebali koristiti kao pijuni u diplomatskim poravnanjima, niti bi se trebali koristiti u diplomatskim partijama šaha - izjavio je Hunt.



Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je u ovoj sedmici da su Sjedinjene Države zatražile od Rusije da pojasni Whelanovo hapšenje i da će tražiti njegovo trenutno oslobađanje ukoliko utvrde da je njegovo hapšenje neprimjereno.



- Izuzetno smo zabrinuti zbog Paula Whelana, ponudili smo našu konzularnu pomoć. SAD su preuzele primat po tom pitanju jer je on i britanski i američki građanin - izjavio je Hunt.



FSB je pokrenuo krivični postupak protiv Whelana, ali nije pružio nikakve detalje o njegovim navodnim špijunskim aktivnostima.



Whelanova porodica tvrdi da je on posjetio Moskvu kako bi prisustvovao vjenčanju i da je bivši marinac nevin po optužbama za špijunažu protiv njega.



Upitan da li bi i ostali Britanci u Rusiji trebali biti zabrinuti svojom sigurnošću u toj zemlji, Hunt je odgovorio: "To je nešto što je pod razmatranjem, i mi stalno pripremamo naše savjete za putovanja u svim djelovima svijeta. Ukoliko uvidimo potrebu da se nešto mjenja, mi ćemo to i učiniti", prenosi Reuters.





(FENA)