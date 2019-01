Čelnica Demokratske stranke u Zastupničkom domu Nancy Pelosi izjavila je da "nema te količine uvjeravanja" koju joj može pružiti predsjednik Donald Trump da je privoli da njena stranka podrži finansiranje zida na granici Sjedinjenih Država i Meksika.

Nancy Pelosi / 24sata.info

Pelosi tvrdi da Demokratska stranka nema ništa s parcijalnim prekidom rada savezne vlade zbog Trumpovih zahtjeva za finansiranjem gradnje zida. Ona je izjavila u intervjuu emitovanom danas u emisiji "Today" TV mreže NBC da Demokrati "žele Trumpov prekid rada", ali da nisu voljni da finansiraju zid.



- Nema te količine uvjeravanja koju on može pružiti - dodala je demokratska čelnica iz Kalifornije.



Pelosi je izjavila da su pregovori s Trumpom teški jer se "on opire nauci, dokazima, podacima i istini".



- Teško je predsjedniku ukazati na činjenice - dodala je.



Pelosi je odgovorila na Trumpove kritike da je tokom praznika otputovala na Havaje, dok je on otkazao planiranu posjetu Floridi zbog prekida rada vlade.



- Predsjednik možda to ne zna, ali su Havaji dio Sjedinjenih Američkih Država - kazala je ona, dodajući da je na raspolaganju 24 sata dnevno.



Trump je izjavio da će prekid rada savezne vlade trajati "koliko god bude trebalo" dok se odobri finansijska sredstva koje on želi za gradnju zida s Meksikom, podsjeća agencija AP.



(FENA)