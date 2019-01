Svjetski listovi prve dane 2019. godine koriste kako bi procijenili koji su glavni svjetski izazovi i kako najbolje na njih odgovoriti.

Ilustracija / 24sata.info

2019.: Godina vukova



Njujork Tajms (The New York Times) ocjenjuje da će 2019. godina biti godina kada bi se mogle dogoditi surove i ranije nezamislive stvari.



“To će biti godina podijeljene vlade i stranačkog sukoba bez presedana. To će biti godina u kojoj je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izolovan i neobuzdan kao nikada do sada. I u ovoj atmosferi će doći do obaranja optužnica, što će izazvati ne samo političku, već i ustavnu krizu.



Sada postoji više od deset istraga o Trampovim raznim skandalima. Ako bismo živjeli u zdravom društvu, optužnice koje su uslijedile bi se ozbiljno rješavale - mučna kongresna saslušanja, nepristrasni sudski postupci. Svi bi se povukli i otrijeznila bi ih činjenica da je naš pravni sistem na kocki. Ali ne živimo u zdravom društvu i nemamo zdravog predsjednika.”



NYT ocjenjuje i da Tramp ne prepoznaje, ne razumije niti poštuje institucionalna ovlaštenja, kao i da razumije samo ličnu moć i svaki sukob vidi kao lični sukob u kojem uništava ili biva uništen.



“Kada optužnice budu podignute, Tramp neće igrati po pravilima. On će nastojati da delegitimizuje ta pravila. On će nastojati da delegitimizuje američke pravne institucije. On će personalizovati svaku optužnicu, klevetati svakog tužioca. On će pokušati da uništi slovo zakona kako bi se spasio… U tom trenutku lideri Kongresa će se suočiti sa odlučujućim izborom u svojim karijerama: Kome su lojalni - Ustavu ili stranci?”



Gledanje u kristalnu kuglu za 1. januar 2020. godine



Svoja predviđanja za 1. januar 2020. godine u tekstu u Vošington Postu (The Washington Post) iznio je kolumnista tog lista Dejvid Ignacijus (David Ignatius) koji kao prvu stavku navodi da će za lidera Sjeverne Koreje Kim Džong Una veliki izazov, između ostalog biti, pronalaženje rječnika sa više pohvalnih pridjeva za predsjednika Trampa zbog otkazivanja vojnih vježbi SAD-a ili planiranje brze pruge između Seula i Pjongjanga, uprkos protestima Sjedinjenih Država.



“Do kraja 2019. saudijski prestolonasljednik Muhamed bin Salman (Mohammed bin Salman) će između ostalog preuzeti i titulu premijera i raspisati izbore za saudijski parlament ili predati svakodnevne ovlasti državnom ministru Musaedu al-Aibanu... Najveći problem kineskog predsjednika Si Đinpinga (Xi Jinping) 2019. godine će biti posljedice doživotnog zatvora njegovog korumpiranog bivšeg šefa državne sigurnosti, Ma Jiana ili objavljivanje u inostranstvu Siovih telefonskih poziva koje je prisluškivao Liang Ke, koji je predvodio Biro za državnu sigurnost u Pekingu do 2014. godine.“



Ingacijus navodi i da kao rezultat neprekidnog nereda o Brexitu 2019. godine Britanija izlazi iz Evropske unije bez dogovora, izazivajući haotično stanje na granici i recesiju u Britaniji i Evropi ili parlament raspisuje drugi referendum, koji donosi pobjedu za opciju „Ostati“, ali i kontinuiranu paralizu politike i rastuće nemire u zemlji.



“Demokratski kandidat koji vodi u anketama javnog mnijenja 31. decembra 2019. godine će biti Džo Bajden (Joe Biden), Beto O'Rurk (Beto O'Rourke) Kamala Haris (Kamala D. Harris) ili Ejmi Klobučer (Ami Klobuchar). “



Autor na kraju zaključuje da će 1. januara 2020. Trampov status biti ili da ga je opozvao Predstavnički dom, ali ga je Senat oslobodio, ili je dao ostavku ili ga je odbio Vrhovni sud u njegovom nastojanju da blokira pristup velikoj poroti dokazima Roberta Mulera (Roberta S. Mueller) ili se drži na 35% podrške javnog mnijenja. Ili se vratio svojoj prvoj ljubavi - nekretninama.



Pet mjesta na kojima Amerika treba da izbjegava rat u 2019.



Godina 2018. je bila godina dramatične diplomatije i ratova u kojima su velike sile vodile ratove preko posrednika, Trampovog haosa i neočekivanih vojnih povlačenja SAD, piše National interest i dodaje:



Ako je 2018. bila vrteška, 2019. bi mogla biti godina kada će se ‘dolarska vrteška’ pokvariti.”



U tekstu se ističe da Trampova administracija može sebi i zemlji učiniti veliku uslugu ako se drži podalje od borbe na određenim mjestima, a na prvom mjestu je Sirija.



“Ako Sjedinjene Države ne odu iz Sirije početkom 2019. godine, Tramp bi trebalo da provede dio januara pritiskajući Pentagon da ubrza povlačenje.



Koreja – Diplomatija SAD-a i Demokratske narodne Republike Kine je krhka, i ako postane osjetljivija, loši dani „vatre i bijesa“ i uzajamne prijetnje nuklearnim holokaustom mogu se vratiti sa prizvukom osvete. Više je nego moguće da bi neuspjeh u razgovorima mogao motivisati savjetnika za nacionalnu sigurnost Džona Boltona (John Bolton) da ubaci Trampu bubicu u uho da se pripremi za vojne napade. Predsjednik ni pod kakvim okolnostima ne može da razmišlja o takvoj opciji.“



Sljedeći na listi je Jemen, za koji se navodi da bi cijelu situaciju trebalo da riješi američki predsjednik sam, a da kada je riječ o Tajvanu, "politika jedne Kine" i tri komunikea koja su potpisala Vošington i Peking iz 1972. i 1982. još diktiraju odnose između dva globalna ekonomska konkurenta.



“Politika SAD prema Tajvanu je jedan od mnogih slučajeva u kojima vjerovanja elite koja vodi vanjsku politiku ne odgovaraju vjerovanjima američke javnosti… Ova lista ne bi bila potpuna bez stavljanja najdužeg američkog rata. Sve što se može reći o Afganistanu rečeno je prije sedamnaest godina i dva mjeseca (kada je rat počeo prim.aut.).”



Novo lice terorizma u 2019. godini



Zaboravite Bliski istok - vrijeme je da se pripremite za napade iz bivšeg Sovjetskog Saveza, upozorava Forin polisi (Foreign policy), koji ocjenjuje i da se prijetnja koju predstavljaju teroristi sa Bliskog istoka smanjuje već neko vrijeme.



“Postoji nekoliko razloga za relativno povećanje antizapadnog terorizma koji dolazi iz post-sovjetskog svijeta. Prvo, u posljednjih nekoliko godina bliskoistočni džihadisti bili su previše zaokupljeni lokalnim sukobima u Iraku, Siriji i Jemenu da bi ih vodili na nekom drugom mjestu… Istovremeno, ratovi na Bliskom istoku transformisali su militante sa ruskog govornog područja, koji su se ranije fokusirali na borbu protiv represivnih vlada u svojim zemljama, u globalne teroriste. “



U tekstu se predviđa i da će se u nadolazećim godinama, teroristička prijetnja iz Rusije i šire samo povećavati.



“Kako se geografska dinamika terorizma mijenja, Sjedinjene Države i njeni saveznici će morati da ažuriraju svoju borbenu strategiju… Preusmjeravanje fokusa Zapada će takođe uključivati političke izazove, pošto će Sjedinjene Države morati da pronađu način da sarađuju s Rusijom i njenim susjedima…



Sjedinjene Države i njihovi saveznici trebaju prepoznati da će budući napadi, najvjerovatnije, češće dolaziti sa Istoka nego sa Bliskog istoka i da nema druge opcije nego da sarađuju s Rusijom i njenim susjedima da ih zaustave. Ako Sjedinjene Države to ne učine, uskoro bi mogle da vide efekte ili kroz val napada na Sjedinjene Države ili uspon nove post-sovjetske terorističke grupe u jednoj od brojnih ratnih zona u svijetu.”



(RSE)