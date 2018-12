Spektakularnim vatrometom koji je ispaljen sa Sydney Opera Housea u Novu, 2019. godinu ušla je i Australija.

Foto: 24sata.info

Na desetine hiljada građana i turista u Sydneyu gledali su jedan od najljepših novogodišnjih vatrometa na svijetu, a više od millijardu osoba svjedočilo je ovom vatrometu putem televizijskom prijenosa i live streama, prenosi Klix.



Prisutni su posmatrali više od 100.000 pirotehničkih efekata, a u ponoć je pjesmom "You Make Me Feel Like a Natural Women" odata počast preminuloj Arethi Franklin.



Iako nema nikakvih prijetnji policija u Sydneyu je preuzela mjere predostrožnosti u slučaju terorističkih napada.







(24sata.info)