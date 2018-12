Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je večeras da su turske snage napale i uništile teroriste u njihovim bazama i skrovištima i da to i dalje čine.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

"Teroristi su pokušali da sruše jedinstvo Turske izazivanjem kaosa na ulicama pa rovovima, zatim zavjerama preko sudstva pa i direktnim pokušajem puča. Sve smo te napade odbili u borbi u kojoj smo ruku pod ruku bili s našim narodom", kazao je Erdogan na skupu rukovodstva vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK Parti) u Istanbulu.



Ističući kako su teroristi u blizini turskih granica također prijetnja jedinstvu i sigurnosti Turske, Erdogan je kazao kako je obećao i održao obećanje da će ih napasti i uništiti.



"Posljednji njihov potez bili su ekonomski napadi posredstvom kamata, inflacije i vrijednosti valute. I to smo stavili pod kontrolu zahvaljujući dobrim mjerama i infrastrukturi koju smo izgradili tokom proteklih 16 godina", kazao je Erdogan.



Turski predsjednik Erdogan također je kazao kako AK Patrija spremna dočekuje i martovske lokalne izbore u Turskoj.



On je dodao kako je ta politička opcija pobijedila u posljednjih 14 izbornih i referendumskih utrka u Turskoj i kako će i nakon narednih izbora izaći dodatno osnažena.



Naglasivši da su izbori za njega svojevrsno polaganje računa učinjenog i predstavljanje planova za budućnost, Erdogan je kazao kako će to biti još jedan test u kojem će glavnu riječ imati narod.



Za kandidata za gradonačelnika Istanbula AK Partija je imenovala bivšeg premijera i aktuelnog čelnika turskog parlamenta Binalija Yildirima. Erdogan je večeras kazao kako je Istanbul izuzetno veliki i važan grad koji zaslužuje da ima tako jakog kandidata za tu funkciju.





(AA)