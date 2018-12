Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, pozvao je Ujedinjeno Kraljevstvo da se "sabere" prije prolongiranog glasanja u Donjem domu britanskog parlamenta o Brexitu.

Jean-Claude Juncker / 24sata.info

Juncker je u razgovoru za njemački list "Welt am Sonntag" kazao kako ne treba očekivati od EU rješavanje problema.



"Smatram veoma nerazumnim da dio britanske javnosti vjeruje kako EU treba predložiti rješenje za sve buduće britanske probleme", kazao je Juncker.



On je zvaničnom Londonu uputio i apel.



"Saberite se i recite nam šta želite. Naša predložena rješenja na stolu su mjesecima", podsjetio je Juncker.



Glasanje o Brexitu u domu britanskog parlamenta planirano je za januar. Britanska premijerka Theresa May povukla je glasanje koje je trebalo biti održano ovog mjeesca, a špekulira se da je razlog to što bi britanska vlada mogla doživjeti poraz.





(AA)