Američki predsjednik Donald Trump optužio je demokrate da su odgovorne za smrt dvoje djece imigranata na granici.

Arhiv / 24sata.info

- Smrt djece ili drugih na granici striktno je krivica demokrata i njihove patetične imigracione politike, koja omogućava ljudima da krenu na dug put misleći da mogu da uđu u našu zemlju ilegalno. Ne mogu. Da imamo zid ne bi ni pokušali - napisao je Trump na Twitteru.



On je dodao da je dvoje djece, koja su preminula na granici, bila bolesna prije nego što su predata graničnoj patroli i da je otac djevojčice rekao da dijete nije pilo vodu danima.



- Graničnoj policiji treba zid i on će sve okončati. Oni rade tako naporno, a dobijaju tako malo pohvala - naveo je on.



Osmogodišnji dječak iz Gvatemale umro je u pritvornom centru i to je drugi put ovog mjeseca da je umrlo dijete pritvorenih imigranata, poslije nedavne smrti devojčice iz iste zemlje.



Trump je u petak zaprijetio da će zatvoriti granicu s Meksikom ukoliko se demokrate u Kongresu ne slože da finansiraju izgradnju graničnog zida.



Trumpov zahtjev za novcem za izgradnju zida i odbijanje demokrata u Kongresu da mu odobre sredstva izazvali su djelimičnu blokadu rada vlade koja traje gotovo sedmicu dana, jer nije usvojen budžet za njeno finansiranje, prenosi Al Jazeera.





(FENA)