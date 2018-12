Rusija je saopćila u petak da će biti domaćin trilateralnog samita s Turskom i Iranom o sirijskom sukobu početkom naredne godine, nakon što je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izrazio skepticizam prema najavljenom povlačenju američkih snaga.

Foto: 24sata.info

- Sada je naš red da budemo domaćini samita u prvoj sedmici naredne godine. To će ovisiti o rasporedu obaveza predsednika tri zemlje - navela je novinska agencija Interfax izjavu zamjenika ruskog ministra vanjskih poslova Mihajla Bogdanova.



Posljednji sastanak između ruskog čelnika Vladimira Putina, iranskog Hassana Rouhanija i turskog Recepa Tayyipa Erdogana održan je u Iranu u septembru.



Lavrov je danas odbio da komentira američku najavu povlačenja, rekavši samo da "djela trebaju da slijede riječi".



Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će povući 2.000 američkih vojnika razmještenih u Siriji, tvrdeći da su džihadisti Islamske države u toj zemlji poraženi.



- Amerikanci često ne urade ono što obećaju, daleko od toga. Washington očigledno želi da prebaci odgovornost na terenu na svoje partnere u koaliciji - kazao je Lavrov.



Turska delegacija koju čine ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu i ministar odbrane Hulusi Akar sutra će doputovati u Moskvu kako bi raspravljala o američkom povlačenju.



U međuvremenu je portparol Kremlja Dmitrij Peskov pozdravio današnji ulazak sirijskih snaga u ključni sjeverni grad Manbij, prvi put u šest godina.



- Naravno da će to pomoći u stabiliziranju situacije. Širenje zone pod kontrolom vladinih snaga bez sumnje je pozitivan trend - kazao je.



Kurdske snage ugrožene su nakon Trumpove najave povlačenja američkih vojnika i zatražile su od vladinih snaga da im pomognu u suočavanju s najavljenom turskom ofanzivom.



Ankara se protivi kurdskoj kontroli nad sirijskom teritorijom, tvrdeći da to pomaže kurdskim separatistima u Turskoj.



Peskov je kazao da će sutrašnja posjeta turskih ministara Moskvi pomoći u "pojašnjavanju" situacije i u "sinhroniziranju akcija" između dvije zemlje.



Trilateralni samit u januaru bit će posljedji korak u mirovnom procesu iz Astane - pokrenutom početkom prošle godine od Rusije i Irana, koje podržavaju Assada, i Turske koja podržava pobunjenike.



Proces iz Astane pokrenut je nakon ruske intervencije u Siriji koja je okrenula kurs sirijskog rata u korist vlade u Damasku.



- Krajni cilj procesa iz Astane je da obnovi mir u Siriji, u kojoj će sve etničke i vjerske grupe, uključujući naravno i Kurde, živjeti u miroljubivoj koegzistenciji - izjavio je Lavrov, prenosi AFP.





(FENA)