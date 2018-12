Nije vjerojatno da će zemlje OPEC-a i drugi proizvođači nafte uspostaviti zajedničku platformu, poručio je ruski ministar energetike Aleksander Novak, kao razlog navevši pretjeranu birokratiju i rizik od američkih sankcija zbog monopola.

Aleksander Novak / 24sata.info

Organizacija država izvoznica nafte i ostali veliki proizvođači tog energenta, predvođeni Rusijom, od kraja 2016. godine su se udružili kako bi smanjili proizvodnju nafte i utjecali na njenu cijenu.



OPEC i Rusija zajedno proizvode više od 40 posto svjetske nafte.



Rusko ministarstvo energetike kazalo je da su Moskva i Saudijska Arabija, ključna članica OPEC-a, postigle općeniti sporazum da format OPEC+ treba biti "institucionaliziran" i produžen do 2019. i narednih godina kako bi nadgledao tržište i zajednički djelovao ako bi to bilo potrebno.



No Novak je poručio da je ta ideja odbačena, prenosi Al Jazeera Balkans.



"Postoji konsenzus da neće biti takve organizacije. Zato što to zahtijeva dodatnu birokratske prigovore vezano za finansiranje, kartele s američke strane".



- Mislim da se države koje nisu članice OPEC-a ne bi složile jer ne žele biti predmet sankcija - kazao je Novak.



Predloženom američkom mjerom poznatom kao "NOPEC" mogle bi se podizati tužbe protiv monopola, no nikad nije osvojena, a raniji američki predsjednici dali su do znanja da će staviti veto na nju.



Sadašnji američki predsjednik Donald Trump veliki je kritičar OPEC-a kojeg optužuje za visoke cijene nafte i poziva na povećanje proizvodnje.



- To neće biti organizacija, to je neka vrsta mehanizma suradnje: za sastajanje, raspravu, usvajanje memoranduma i zajedničkih rezolucija - naglasio je Novak o budućoj suradnji unutar saveza.





(FENA)