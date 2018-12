Cunami koji je za vikend pogodio obale kanala Sunda u Indoneziji, usmrtio je stotine ljudi, a posljedice i pričinjena šteta svakim danom dobijaju sve veće razmjere. Šteta je naročito vidljiva u ribarstvu, jer je uništeno ili oštećeno nekoliko stotina čamaca u Sumuru, Labuanu i Cariti.

Foto: 24sata.info

Ribari ne samo da su ostali bez čamaca nego osjećaju i bojazan zbog same pomisli da se ponovo otisnu na more.



Njihovo ne tako dobro materijalno stanje dodatno je pogoršano, a nadležne institucije i organizacije mole za pomoć.



Yantov (30) čamac je potpuno uništen u udaru cunamija. Za Anadolu Agency (AA) prisjetio se trenutaka kada je vidio cunami koji razara mjesto u kojem živi i pokušao pobjeći.



“Kad sam se vratio na obalu, vidio sam da je čamac uništen. Živim i prehranjujem porodicu od ribolova. Čamac je uništen. Ne znam šta ću sad“, požalio se Yanto.



Ribolov mu donosi oko četiri dolara dnevno, a da bi ponovo mogao raditi potreban mu je novi čamac, za koji nema sredstava.



Slična sudbina zadesila je i 36-godišnjeg Ahmeta Suleymana kojeg su na obali, nedaleko od kuće, sekunde dijelile od sigurne smrti.



Njegova kuća je uništena u udaru cunamija, a onda je ostao i bez čamca.



“U udaru cunamija izgubio sam kuću i posao“, rekao je Suleyman duboko potresen.



S porodicom je smješten u lokalnoj školi, koja je nakon cunamija postala svojevrsni prihvatni centar.



“Trebamo hranu i odjeću. Nadam se da će nam nadležne institucije obezbijediti krov nad glavom. Ipak, uprkos svemu što nas zadesilo, zahvalan sam što mi je porodica preživjela“, pojasnio je Suleyman.



Prethodno je Agencija za vanredne situacije (BNPB) saopćila kako je u područjima Sumur, Labuan i Carita oštećeno oko 500 čamaca.



Zvaničnici su upozorili na vulkansku aktivnost koja je i dalje primjetna i pozvali stanovništvo da se drži podalje od područja na kojima dolazi do povremenih visokih valova.



BNPB je saopćio kako je u udaru cunamija koji je 22. decembra pogodio priobalna područja kanala Sunda, poginulo najmanje 429 osoba, povrijeđeno 1.485, a nestale 154.



Uzrokom cunamija smatra se aktivnost vulkana Anak Krakataua.



U zemljotresu jačine 7,5 stepeni koji je 28. septembra pogodio otok Sulawesi kao i cunamiju koji je uslijedio smrtno je stradalo više od 2.000 ljudi, a oko 1.500 je nestalo.





(AA)