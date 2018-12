Američki predsjednik Donald Trump saopćio je da ga je turski kolega Recep Tayyip Erdogan uvjerio da će turske snage sigurnosti iskorijeniti sve zaostale elemente terorističke organizacije ISIS u Siriji.

Donald Trump / 24sata.info

“Erdogan jest čovjek koji to može učiniti, a uz to Turska je i susjedna zemlja Siriji. Naše snage se vraćaju kući“, napisao je Trump na Twitteru.



Američki i turski predsjednici Trump i Erdogan jučer su u telefonskom razgovoru detaljno razgovarali o povlačenju američke vojske sa sjeveroistoka Sirije, kao i o znatnom intenziviranju bilateralne trgovinske razmjene.



Trump je u komentaru naveo kako je to bio dug i produktivni razgovor.



On je prošle sedmice najavio da će američka vojska napustiti Siriju s obzirom da je teroristička organizacija ISIS uglavnom poražena.



Očekuje se da se američka vojska iz Sirije povuče u roku od dva ili tri mjeseca.





(AA)