Austrijska policija uhapsila je danas Stefana Vilotijevića (23) i još jednog muškarca (29) koji su bili na ručku s Vladimirom Roganovićem poslije koga je taj član crnogorskog kriminalnog "kavačkog klana" ubijen.

Taj treći muškarac, koji nije povrijeđen u pucnjavi, prvo je bio saslušan samo kao svjedok, piše Blic.rs.



Međutim, kako je saopćila policija, istraga i rezultati saslušanja su promijenili mišljenje policije.



"Dao je nevjerodostojnu izjavu vezanu za događaj", saopćio je portparol policije Danijel First.



On je naglasio da se zbog toga, trenutno, ne može isključiti da je na izvjestan način umiješan u ubistvo Roganovića.



Policija nije željela da daje dalje informacije zbog istrage koja je i dalje u toku.



Ukazuje se u saopćenju policije jedino da se 29-godišnjaku pripisuje bliskost organizovanom kriminalu.



Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, na konferenciji za štampu u Beogradu, rekao da je srpska policija, na zahtjev za pomoć austrijskih kolega, proslijedila informacije o jednoj osobi.



"Ono što smo imali, to smo im dostavili. Dostavili smo sva saznanja koja imamo. Dali smo kolegama jedan od mogućih pravaca rasvjetljavanja slučaja i dobili smo zahvalnicu austrijske policije na brzoj reakciji", rekao je Stefanović na pitanje novinara da li i na koji način srbijanska policija sarađuje sa austrijskom.



Istakao je da je policija dala kolegama iz Austrije pravi identitet jedne osobe, koja je imala lažne dokumente, što bi moglo da pomogne u rasvjetljavanju krivičnog djela.





